– Lassan a polgármesteri és képviselői mandátumok feléhez érkezünk, ilyenkor illik egyfajta egyenleget vonni az elmúlt időszakról – kezdte Sebő Gábor, Berzék polgármestere. – Most mégis másképp kell tekintenünk az elmúlt évekre, hiszen egy világjárvánnyal kellett felvennünk a harcot, mely jelenleg is tart. Azonban még így is igyekeztünk megvalósítani számos beruházást és programot, melyet 2019-ben célként tűztünk ki. Talán a legégetőbb beavatkozásra a háziorvosi rendelőnk várt, hiszen az épület erősen beázott. Külön öröm, hogy nemcsak az épület újulhatott meg, hanem korszerű orvosi eszközöket is sikerült beszereznünk. Rég várt beruházást valósított meg közösen az egyház és önkormányzatunk, élő sövényes kerítéssel és kapukkal határoltuk körbe a temetőt, amely nemcsak lakossági elvárás, hanem jogszabályi kötelezettség is volt egyben.

A település vezetője kiemelte: „Önkormányzatunk törekszik a pénzügyi stabilitásra, és igyekszünk minden olyan pályázati forrást kiaknázni, mellyel a céljainkat meg tudjuk valósítani. Főként a Magyar Falu Program adta lehetőségek vonzóak, de a Széchenyi Terv Plusz-pályázatok is bőséges kínálatot biztosítanak. Mindig fontos szempont az infrastruktúránk folyamatos fejlesztése. Így azon projektek előnyt élveznek, melyekkel valamilyen felújítást, bővítést, korszerűsítést valósítunk meg, így nyílt meg például 2019-ben a sportolás lehetősége újonnan épített tornaszobánkban. További sikertörténet, hogy ez a pályázat kiegészült egy Belügyminisztérium által támogatott önkormányzati feladatellátást szolgáló projekttel. Így a két támogatásnak köszönhetően Berzék település 50 millió forintot meghaladó fejlesztést tudott a Berzéki Perczel Mór Óvoda növendékeinek és dolgozóinak szolgálatába állítani.”

A polgármester büszke arra, hogy a településen élő emberek tudnak örülni akár egy kupakgyűjtő szívnek is. Hozzátette: azonban elvárásokat is megfogalmaznak, hogy a fejlesztések teljes mértékben a közjót szolgálják.

– Régóta vágyunk egy tájházra, amit eddig nem sikerült megvalósítanunk, pedig Berzék történelmi múltja megérdemli a méltó módon történő emlékezést. Szabadtéri műfüves sportpálya kialakítására nyújtottunk be az év elején pályázatot, mellyel – sikeres elbírálás esetén – több korosztályt is mozgásra ösztönző beruházás valósulna meg. A jövőben hasonlóképp szeretnénk sikeresen részt venni a pályázati rendszerekben és további, a lakosság igényét kielégítő beruházásokkal tarkítani Berzék infrastruktúráját. Dan Millman szavait idézve „a lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt” – zárta gondolatait Sebő Gábor.

