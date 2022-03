– Az elmúlt két évben TOP-, Magyar Falu- és pénzügyminisztériumi forrásokból több mint 240 millió forint pályázatot nyertünk és idén 350 millió forint értékű fejlesztésre nyújtottuk be igényünket. Rengeteg olyan fejlesztést hajtottunk végre, melyek a számunkra fontos értékeket növelik – emelte ki Nagy Lajos, Bükkaranyos polgármestere. – Fontosnak tartjuk, hogy az itt élők megfelelő módon tudjanak közlekedni településünkön. 2020-ban teljes hosszában megújult az Avasalja utca, részlegesen a Rákóczi utca, és mart aszfaltos felújítást kaptak a Vörösmarty és a Pöltenberg utak. A Dózsa György út komplex felújítását idén tavasszal fogjuk elvégezni. Terveink között szerepel az Attila és Pöltenberg utak aszfaltozása, valamint a Petőfi – Császár Péter utak kereszteződésének biztonságosabbá tétele. Fontos az emberek biztonsága is. A patakmeder rekonstrukciós munkáinak köszönhetően mintegy 1400 folyóméterre növeltük a belterületi épített mederszakaszt, valamint 600 folyóméter mederszakasz tisztítókotrása is megvalósult. Nemcsak az érintett ingatlanok árvízvédelmét teremtettük meg, hanem a patakban élő védett hal- és hüllőfajok védelmét szolgálva egy ökotavat is létrehoztunk, mely újabb kellemes színfoltja lett Bükkaranyosnak. Újabb terveket készítettünk több utca csapadékvíz-elvezető árokrendszerének felújításáról is. Fontos a lakosság egészsége is: 2021-ben a szabadidőparkba egy új, A típusú sportparkot építettünk be.



– A háziorvosi, gyermekorvosi rendelőket és a védőnői szolgálatot pedig új eszközökkel láttuk el. Fontos számunkra a környezetünk védelme és gyermekeink környezeti nevelése. Oktató- és játszóparkot készítettünk, melynek elemei bemutatják és játék közben ismertetik meg gyermekeinkkel védett természeti értékeinket. Fontos az intézmények gazdaságos és környezetbarát működtetése is az energetikai felújításoknak köszönhetően, több mint 20 százalékkal csökkentettük intézményeink szén-dioxid-kibocsátását. Bükkaranyoson mindig nagy gondot fordítottunk a gyermekeink magas színvonalú oktatására, nevelésére. Egyre több fiatal család Bükkaranyoson képzeli el jövőjét, egyre több gyermek születik településünkön, ezért egy 12 férőhelyes bölcsődét is kialakítottunk. Óvodánk is telt házzal működik, és sok programot nyújt a kicsiknek, iskolánk a tanulóink által elért verseny­eredmények miatt „Ezüst Minősítésű Tehetséggondozó Központ” címet kapott. A számok mellett talán még fontosabb az az érték, amit teremtettünk, fontos, hogy a közösség céljait szolgálja, és hogy örömmel fogadják, használják azt – zárta gondolatait Nagy Lajos.