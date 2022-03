– Az elmúlt négy évben rengeteg fejlesztés történt Kisgyőrben – mondta Kékedi László, Kisgyőr polgármestere. – A beruházásaink közül nagyon fontosak voltak az útfelújítások, hiszen ez egyaránt pozitívan érinti az itt lakókat és az idelátogatókat is. Az elmúlt évtizedekben az úthálózatunk javítása ilyen fejlődésen nem ment át. A kisgyőri bevezető út teljes szakasza új aszfaltot kapott, megújult a teljes Vasvári utca, míg a Petőfi út egy része kapott új fedőréteget, a Szent Korona-kilátóhoz pedig kerékpárút készült. A közútkezelő pedig Mocsolyás belterületének útjait is teljesen rendbe rakta.



A település vezetője ezután számba vette a befejeződött fejlesztéseket.



Átadták a széles összefogással megépült Szent Korona-kilátót. Megtörtént a Kisgyőrt érintő Kulcsár-völgyi- és Csincse-patak belterületi vízrendezése, a polgármesteri hivatal új tetőt kapott és a belső felújítása is megvalósult. Elkészült az orvosi rendelő korszerűsítésének második üteme – megtörtént a szigetelés, nyílászárók cseréje, a belső felújítás –, és sikerült új gyógyítóeszközöket is beszerezniük a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Új mini bölcsődét is kialakítottak, és az új tanyagondnoki buszuk is munkába állt.



„Apró”, de fontos beszerzésként említette a polgármester, hogy egy ötmillió forintos pályázat keretében olyan eszközöket is beszereztek, melyek az utak és közterületek karbantartását segítik, valamint egy LEADER-pályázat segítségével faipari gépekhez jutottak.



– 2022-ben sem fogunk unatkozni, hiszen elnyert pályázatunk és tervünk is van bőven – folytatta a polgármester. – Nyertes projektnek köszönhetően megvalósul a Szemere és József Attila utcák felújítása. A régi ABC épületét megvásárolta az önkormányzat, aminek több funkciót is szánunk: helyitermék- és népművészeti bolt, valamint egy helyitermék-kóstoló is lenne az épületben. Pályázunk a csapadékvíz-elvezetés és további útjaink javítására, valamint az orvosi rendelő elé parkolót tervezünk. Egy, az iskola szomszédságában álló, önkormányzati tulajdonú lakás felújítását is meg akarjuk valósítani, bővíteni is akarjuk, ami egy hagyomány­éltető központként funkcionálna a jövőben.



Turisztikai térképen

– Természetesen minden fejlesztésnek örül a lakosság, és véleményem szerint büszkék arra, hogy Magyarország egyik legszebb településén lakhatnak. Büszkék az országos rendezvényeinkre, a turisztikai fejlesztésekre, a Szent Korona-kilátóra, a Golgotára és az Ökumenikus Betlehemre. A turisztikai beruházások megnövelték Kisgyőr látogatottságát, ezáltal a lakosság is egyre több vendégház építésébe kezdett – mondta zárszóként Kékedi László.