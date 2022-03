„A járvány okozta helyzet nagymértékben rányomta bélyegét településünk életére, mégis összességében az elmúlt időszakot eredményesnek, sikeresnek mondhatjuk. A pályázati lehetőségek kihasználásával az elmúlt évek során számtalan beruházás valósult meg községünkben. A lakosság minden egyes elnyert pályázatnak, az annak köszönhető fejlesztésnek örül, hiszen mindezek pozitív hatással vannak az itt élők életére, életminőségére” – mondja Simon István polgármester.

A Magyar Falu Program keretében új orvosi eszközök beszerzésére került sor. Az Újharangodon élők biztonságos szállításához a régi tanyagondnoki feladatot ellátó buszt sikerült egy új, korszerűre cserélni. Közterületeik karbantartásához traktort, pótkocsit, fűnyírót, ágaprítót, lombszívót, fűkaszát szereztek be.

Elkészült az új járda az Attila utca teljes hosszán, valamint a Petőfi utca 150 méteres szakaszán. Ennek folytatásához már nyertek támogatást, és a még megmaradó, befejező szakaszra is nyújtottak be pályázatot. A gyerekek nagy örömére az újharangodi óvoda új udvari játékokkal gazdagodott, a gesztelyi óvoda udvarán pedig egy többcélú, rekortánborítású sportpálya épült, melyhez az óvodások sporteszközöket is kaptak, továbbá a zárt, fedett terasz burkolatfelújítása is megtörtént. Befejezés előtt áll az óvodai sportterem, tornaszoba építése is.

— Szintén a Magyar Falu Programon belül négy család számára otthont adó szolgálati lakás felújítása zajlik, amely során az épület hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók és a belső ajtók cseréje, új fali kazánok felszerelése, csempézés, járólapozás, a vizesblokkok és a konyhák felújítása, valamint a tető javítása történik meg. A Közösségi Ház tetőfelújítására külön támogatásban részesültünk, és a parkolót is sikerült leaszfaltoztatnunk. A Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium által kiírt pályázatok lehetővé tették, hogy belterületi útjaink 4500 méter hosszúságban új aszfaltozást kapjanak. A ravatalozó épületének felújítása és bővítése a napokban fejeződik be – sorolja a polgármester.

TOP-os forrásból valósult meg a polgármesteri hivatal és a közösségi ház energetikai fejlesztése, valamint Gesztely és Újharangod csapadékvíz-elvezető hálózatának felújítása. Újharangodon orvosi eszközökkel felszerelt háziorvosi rendelő épült, Gesztelyben ezzel együtt az „Egészség Központ” épülete – amely az ügyeleti és a fogorvosi ellátásnak, valamint a védőnői szolgálatnak biztosít helyet – újult meg. A bölcsőde építése is elkezdődik az idén.

Kiépült a Wifi4EU-hálózat, amely lehetővé teszi a település 15 pontján az ingyenes és korlátlan internetelérhetőséget. A könyvtár új bútorokkal és infokommunikációs eszközökkel gyarapodott. Az Árpád utcai játszótér új játékokkal bővült és elkészült köré a kerítés is.

– Terveink, elképzeléseink természetesen vannak. A Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségeket kihasználva járda- és útfelújításra, az újharangodi óvoda korszerűsítésére, kommunális eszközök, valamint falugondnoki busz beszerzésére, és a temető parkolójának aszfaltozására nyújtottunk be pályázatot. Az iskola kézilabdapályáját BM-pályázat segítségével szeretnénk rendbe tenni. TOP pluszos pályázataink – melyek benyújtásra kerültek – az általános iskola épületének energetikai fejlesztésére, továbbá településünk parkjainak megújítására szólnak – teszi hozzá Simon István.

