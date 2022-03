Arra a kérdésre, hogy miként értékeli a város életében eltelt elmúlt hónapokat, Nyiri Tibor így felelt: „Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen ha akartuk, ha nem, életünkben jelen volt és még most is jelen van a járvány miatti egészségügyi krízis, aztán költségvetésünk elkészítésén túl nagy feladatot rótt ránk az idei évre való felkészülés is. Több régi projektet fejeztünk be, nekiláttunk az újak kivitelezéséhez, aztán beadtunk több pályázatot, elindítottunk jó néhány, nagy léptékűnek nevezhető munkát, és meg kell említenem, hogy közeleg az országgyűlési választás időpontja, és az erre való ráhangolás jegyében is több teendőnk van. Vagyis nem unatkoztunk, és az előttünk álló hónapokban sem fogunk, mozgalmasan alakul majd az életünk.”





A projektekről



A Hegyalja kapujában folyó projekteket így foglalta csokorba a polgármester: „Közlekedés terén egyre fontosabb szerep jut a kerékpározásnak. Az út teljes mértékben hálózatosodott, az itteniek rövidesen már eljuthatnak Nyíregyházára, a Zemplénbe és a környékére, ez pedig a turizmus miatt fontos tényező. Remélem, hogy majd Miskolc felé is megnyílik az összeköttetés, így tőlünk elérhetővé válik Eger és a Bükk, továbbá Kassa is.



A közlekedésnél maradva: nagyon várjuk a 37-es számú főközlekedési útnak a meg­újulását. A főutcánk felső szakasza már átesett a rekonstrukción, amely igencsak elnyerte a helyiek tetszését. Az ondi, a prügyi és a mezőzombori utak felújítása folyamatban van, valamint a 37-es Sátoraljaújhely irányába történő aszfaltozása is. Erre ígéretünk van,

így az autóval közlekedők könnyebben jut­hatnak majd el Szerencsről Mádra, Sáros­patakra és Sátoraljaújhelyre is. Polgáraink szintén örültek a játszótereknek, a megújult piacnak, a futókörnek, jómagam pedig megnyugvással fogadtam középületeink energetikai korszerűsítését. A csapadékvíz-elvezetéssel a környezeti problémák megelőzésére koncentráltunk, a klímaváltozás jegyében pedig zöldítettünk, több ezer növényt és fát ültettünk el.”



Képviselőjük segít



„Az itt élők örülnek a fejlesztéseknek, bár mindig voltak és lesznek elégedetlenkedők – folytatta Nyiri Tibor. – Természetesen nem hordjuk a zsebünkben a bölcsek kövét: jogos észrevételek is érkeznek hozzánk, ezeket megszívleljük, ugyanakkor leszögezem: a demokrácia elve alapján a nagy többségnek való megfelelés vezérel minket projektjeink megvalósítása közben. Céljaink többségét önrész nélküli uniós és hazai forrásokból valósítjuk meg. Dr. Koncz Zsófiával arra szövetkeztünk, hogy elősegítjük a város és a térség fejlődését, ennek jegyében napi kapcsolatban állunk. Országgyűlési képviselőnk bármikor elérhető, érzékeny a problémáink iránt, és mindig segítőkész.”



