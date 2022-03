Kezdjük felsorolással: 2018-ban önkormányzati utakat, utcákat újítottak fel, kibővítették a Közösségi Házat, termelőüzemmé vált a tésztaüzem, ahol ma már olasz gépekkel és szárítóberendezésekkel készül a jó minőségű házi tészta. A következő évben hatalmas fejlesztés valósulhatott meg Ináncson európai uniós és állami támogatásból. Mivel a víz mangántartalma sok esetben meghaladta az érvényben lévő határértéket, ezért a meglévő vas-mangántalanító technológia cserélése mellett komplex ammóniamentesítő vízkezelési technológiát alakítottak ki. A projekt összköltsége meghaladta a 112 millió forintot.

– Ináncson és vonzáskörzetében eddig nem működött bölcsőde – folytatta a polgármester. Erre szintén sikerült pályázati pénzeket nyerni 2019-ben, a 3 csoportos (36 férőhelyes) bölcsődére több mint 160 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek.

2020-ban többek között pihenőparkot alakítottak ki, amely az adventi gyertyagyújtásnak is helyszínéül szolgál. Megépült az említett bölcsőde is, amely fogadhatta immár a kicsiket a környékbeli településekről is.

– Támogatásban részesültünk a Magyar Falu Program keretében is, melynek eredményeként felújított modernizált játszóudvart vehettek birtokba az óvodások – tudtuk meg Kiss Pétertől. Mint ahogy azt is, hogy 2021-ben a faluprogram keretében közterületi játszótér felújítására is nyertek forrást, sőt, önkormányzati rendezvények támogatására is sikerrel pályáztak.

„Jócskán vannak még terveink a következő évekre is Ináncson, megvan a lehetőség a továbbfejlődésre” - Kiss Péter

S hogy miben lett jobb az ináncsiak élete az elmúlt években? A polgármester szerint a fentieken kívül érdemes megemlíteni azt is, hogy jelentősen bővítették a térfigyelőkamera-rendszert a közbiztonság növelése érdekében, valamint a MÁV-val együttműködve megújították a vasútállomást és környezetét, parkosítottak, virágosítottak.

A közmunkaprogram is bevált a településen, és jócskán vannak még terveik a következő évekre. Kiss Péter többek között kiemelte, a szociális ellátórendszer további bővítésével, a köznevelési intézményrendszerük fenntartásával, a tésztaüzem termelőüzemmé válásával újabb lehetőségek adódhatnak a további fejlődésre. Ez utóbbi kapcsán elmondta, többéves hagyományokkal rendelkeznek a tésztagyártás terén, ők voltak az elsők, akik e folyamatot bevezették a közfoglalkoztatási program keretén belül.

– Mára olyan fejlettségi szintet értünk el, mellyel nemcsak az iskola és a helyben élők igényeit elégítjük ki, hanem a környező önkormányzatokét is. A tészta mellett kürtőskalácsot, derelyét, nudlit is készítünk – mondta Kiss Péter polgármester.

