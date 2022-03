Volt azonban egyéb változás is, de azért annyira sok nem, hogy ez gondot okozzon bárkinek is. Viszont emberből vagyunk, olykor megfeledkezünk dolgokról, így akár a gépjárműadó befizetéséről is. De mi ilyenkor a teendőnk? Lássuk!

Mi is a gépjárműadó befizetési határideje?

A korábbi határidők nem változtak, így jelenleg is március 15-e, valamint szeptember 15-e a határidő a befizetésre. Kivételes volt a 2021-es év, mert akkor átmenetileg az első határidő április 15-re módosult, de ez csak a tavalyi évre volt érvényes.

Miért könnyű kicsúszni a határidőből?

Egy gépjárműadó késés még nem a világvége, viszont késedelmi pótlékkal számolni kell. Sajnos bele tudunk futni, ha nincs felírva, nincs rá egy olyan kiváló emlékeztető rendszer, mint pl. az ECDH felülete. Ha bármi miatt nem kaptunk határozatot, vagy csekket, könnyen megfeledkezhetünk róla.

Miért nem kaphattunk csekket?

Miután a NAV-hoz került az értesítési és beszedési folyamat, a Magyar Posta 2021 februárjától elkezdte kézbesíteni a határozatokat, csekkeket. Viszont azok, akik pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek (pl. az áfás magánvállalkozók) nem kaptak csekket. Mivel ők utalni kötelesek az összeget, csak egy határozatot kaptak a befizetési kötelezettségükről – csekk nélkül.

Csekk a könyvelőnél?

Ha pl. egy magánvállalkozónak van a NAV felé meghatalmazott képviselője (könyvelő), akkor ő kapja meg a határozatot és a csekket is. Kivéve akkor, ha le lett szűkítve az adóügyek száma, amiben eljárhat. Ha ez nem történt meg, akkor a NAV neki köteles kézbesíteni ezt az értesítést is.

Lekérdezhetjük online a saját adóegyenlegünket

Ha bizonytalanak lennénk, akkor akár le is kérdezhetjük az adóegyenlegünket. Ebben nem csak a gépjárműadó lesz látható, az egyéb adónemek is.

Ehhez az e-BEV oldalát kell felkeresnünk. Belépést követően a menüből válasszuk a “Szolgáltatások” lehetőséget, majd az “Adószámla és pótlékadatok\Adószámla” lehetőséget. Az “Új lekérdezés” gombbal indítsunk egy úgy lekérdezést. Beállítjuk a keresési feltételeket, és mehet is a lekérdezés! Ha kész van, kattintsunk az “Elkészült eredmények” linkre, és már le is tölthetjük a fájt.

Így rendezhetjük a tartozásunkat

Az első dolgunk az legyen, hogy a NAV gépjárműadó számlaszámra fizessük be az elmaradt részletet. Átutalás esetén a 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell indítani az utalást. A közlemény rovatban tüntessük fel az adószámunkat vagy az adóazonosító jelünket.

Ha már számoltak fel késedelmi kamatot a késés miatt, akkor azt külön számlára kell befizetnünk. Ez a NAV Késedelmi pótlék bevételi számlája: 10032000-01076985. Itt se felejtsük el megadni az adószámunkat vagy az adóazonosító jelünket utalás esetén.

(PR cikk)