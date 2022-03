– Az elmúlt időszak – az ismert nehézségek ellenére – számos pozitív eredményt hozott településünk életében – jelentette ki Hencz Zsolt, Tiszabábolna polgármestere. – Sok pályázati lehetőség adódott, főleg a Magyar Falu Programban, de a Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztések támogatása is sok eredményt hozott. Ezek mellett TOP-os pályázatok is segítették településünk fejlődését. Útjaink, intézményeink nagyrészt megújultak, a csapadékvíz-elvezetési problémák egy része is megoldódott, valamint energetikai fejlesztéssel sikerült gazdaságosabbá tenni intézményünket. Községünk lakói nagy megelégedéssel fogadták a fejlesztéseket, és örömüket fejezték ki miattuk.

A település vezetője számba vette az elmúlt évek megvalósult fejlesztéseit. 2019-ben az orvosi rendelő fűtése lett korszerűbb, és korszerű orvosi eszközöket is beszereztek. A falugondnoki szolgálat támogatására egy új kisbuszt vásároltak. Járdát építettek a Táncsics úton, és sikerült felújítani a Szabadság és Béke utat. Egy vidékfejlesztési pályázati támogatással megrendezték a nagy népszerűségnek örvendő Pákász napot. A Tisza melletti települések támogatása kormányprogram keretében a szajlai holtágon strandfejlesztés valósult meg.

Nagy élet a tiszabábolnai strandon | Forrás: PH

2020-ban a strand további korszerűsítése és a belső kikötő fejlesztése is megtörtént, és több út is megújult. Támogatást nyertek közterület-karbantartásra eszközök, szerszámok beszerzésére, játszótéri eszközök vásárlására. A temetői infrastruktúra-fejlesztés keretében kegyeleti hűtőt, utcai padot és hulladéktárolót vásároltak. Az elhagyott ingatlanok pályázati lehetőségét kihasználva megvásároltak egy Zöldfa utcai ingatlant Faluház céljára.

2021-ben a Kinizsi út felújítása történt meg, és belterületi vízrendezés a település több részén is zajlott. Az általános iskola energetikai fejlesztése befejeződött. Az önkormányzati ingatlanok felújítása pályázaton az orvosi szolgálati lakás felújítására nyertek támogatást. Útfelújításra is lehetett pályázni, így a Zöldfa utca még hátralévő részét, a Táncsics úttól a Kinizsi útig fel tudják újítani. A településen közösségszervező bértámogatására 1 fő főmunkaidős foglalkoztatást nyertek.

– A következő években – mint természetesen az idén is – tovább figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy tovább építsük és szépítsük településünket – zárta gondolatait Hencz Zsolt.

(PR cikk)