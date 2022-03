– Sok kisebb-nagyobb problémát meg tudtunk oldani hála a pályázati lehetőségeknek, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő támogatásának, valamint a képviselő-testület elhivatottságának – mondta Deák-Szinyéri József. Bánhorváti polgármestere hangsúlyozta, több mint 1 kilométer hosszan járdát építettek, újítottak fel. Virágosították Bánhorváti közterületeit, parkjait. Két utcát aszfaltoztak le mintegy 1 kilométer hosszan. A Magyar Falu Program keretében két utca aszfaltozásának előkészítése most is folyamatban van, és felújították az óvodai és a közterületi játszóterüket, egyik ravatalozójukat, és a katolikus egyháznak is segítséget nyújtottak egy új ravatalozó építésében.



Deák-Szinyéri József, Bánhorváti polgármestere

– Orvosi eszközöket szereztünk be, a kulturális foglalkoztatás tekintetében bérköltségre is nyertünk támogatást – sorolta tovább a polgármester. Megtudtuk, felújították óvodájuk főzőkonyháját is, csapadékvíz-elvezető árkot építettek ki, szociális szolgáltatóközpontot és hűtőházat építettek. Energetikai fejlesztés keretén belül pedig napelemes rendszert és hőszivattyút építettek ki az önkormányzat és a Művelődési Ház épületében. Elkészült az óvoda udvarán a műfüves focipálya, és gyerekházat is építettek.



– Sikeresen megerősítettük Gabion támfallal az egyik temetőnkre vezető utat, melynek oldala beszakadt a heves esőzések következtében. Pályáztunk az Országfásítási Programra is, így 30 fát tudtunk elültetni a közterületeken.



Deák-Szinyéri József megjegyezte, a település minden lakója örül, talán a legjobban az utaknak, járdáknak és a játszótereknek.



– A fejlesztéseknek hála Bánhorváti lakosainak komfortérzete növekedett, és a község egyre csábítóbb a faluba költözők számára.



Deák-Szinyéri József a pályázati források közül kiemelte a Magyar Falu Programot, de vannak TOP-os és belügyminisztériumi pályázataik is. Közmunkaprogramban is a lehetőségekhez mérten szép eredményeket értek el, de ha szükséges, az önkormányzat saját erőből is ki tudja egészíteni a pályázati lehetőségeket.



A felújított játszótér

A polgármester a jövő terveiről is beszélt. Kiemelte, ha végeztek az alapvető utak, járdák felújításával, szeretnék intézményeiket is korszerűsíteni, elsősorban az orvosi rendelőt.



2022-ben is számos pályázatot nyújtottak be, többek között a község csapadékvíz-elvezetésének rendezésére, a külterületi utak, a Báriuspad út felújítására, a Rákóczi út aszfaltburkolatának felújítására, a Művelődési Ház udvarának burkolására, turisztikai fejlesztésre és az orvosi rendelő teljes körű felújítására.

(PR cikk)