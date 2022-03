– Számomra az a legfontosabb, hogy a megvalósult projektek egymásra épültek, a város minden településrészét érintették valamilyen formában, így senki nem maradt ki a fejlődésből. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az elmúlt 4 évben szinte felsorolni is nehéz, hány fejlesztést sikerült megvalósítani. A különböző pályázati források mellett próbáltunk saját költségvetésünkből is fejleszteni, és nem elhanyagolható tény az sem, hogy a közfoglakoztatásnak köszönhetően is hasznos beruházásokat tudtunk végrehajtani – hangsúlyozta a polgármester.



– Mérföldkőnek tekinthetjük városunk életében, hogy 2021-ben befejeztük az összes, vagyis mind a tíz középületünk külső-belső felújítását. Ennek utolsó mozzanata volt, mikor ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított Egészségházat és tagóvodát dr. Varga Judit igazságügyi miniszter jelenlétében – hangsúlyozta a város első embere.



Modern környezet



Ezek a fejlesztések a városban lakók életét is megkönnyítik, és élhető környezetet teremtenek az ott dolgozók számára is. Az elmúlt időszakban megújult többek között a polgármesteri hivatal, a Szociális Konyha, a Szivárvány Óvoda, az Egészségház és a Műszaki Ellátó Szervezet épülete. Garázssort hoztak létre és nyitott-fedett piacot alakítottak ki. Teljes körű megújulást hozott a település út- és járdahálózatának fejlesztése is: „megújult az Ipari Parkba vezető 2 km hosszú útszakasz, a református temetőbe új utat építettünk, járdák újultak meg több mint 3,5 km hosszúságban, és külterületi utakat tettünk rendbe. Emellett felújításon esett át mindkét felekezet temploma, és mostantól a gyászszertatások is méltó körülmények közé kerültek, a református és a katolikus temetőben lévő ravatalozók épületeinek külső és belső munkálatai után”.



A jövő generációjáért



„Mindezeken felül új intézményt, szolgáltatásokat is elindítottunk. 2021 januárjában nyitotta meg kapuit az új, 2 csoportos bölcsőde. Mindenképp kiemelésre méltó, hogy még 2019-ben egy használaton kívüli társasházi épületet újítottunk fel és alakítottunk ki benne 14 lakást, amelyet 18 és 35 év közötti fiatalok ingyenesen vehetnek igénybe pályázat útján, 2 éven át. Gondoltunk az ideérkezőkre és az itt szolgálatba állókra is: vendéglakást alakítottunk ki, és óvodapedagógus számára egy szolgálati lakást újítottunk fel. Nyáron elindult az Ipari Parkba létesített mosoda is” – sorolta Szilva István.



Minden korosztálynak



– A klasszikus dolgokon túl, mint hogy kényelmesebbek, komfortosabbak, esztétikusabbak lettek az épületek, az új utak és járdák a közlekedést könnyítik meg a kicsiknek, a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Megújultak közterületeink is. Az új játszóterek, a kültéri fitneszpark, a műfüves pálya, a megújult tekepálya pedig a kikapcsolódást szolgálja. A mosoda és bölcsőde tekintetében új munkahelyek is létesültek, közel 30 év után pedig újra bölcsődei szolgáltatást tudunk biztosítani a családok számára. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a fiatalok önálló lakhatását is segítették beruházásaink – húzta alá.



A társasházi övezetben több mint 100 parkolóhelyet építettek, a város bejáratánál pedig 1956-os és Trianon-emlékparkot létesítettek, és levendulakertet hoztak létre. A város üzemeltetési feladatainak hatékony ellátása érdekében is jelentős fejlesztési forrásokat vontak be; 2 új platós kisteherautót, 9 fős új mikrobuszt, önjáró emelőkosaras gépet, kotrórakodó gépet, egy új mezőgazdasági erőgépet és egy hulladékprésgépet szereztek be.



A város minden pályázati lehetőséget igyekezett kihasználni, az Európai Unió különböző programjai mellett jelentős hazai forrásokra, belügyminisztériumi és a Magyar Falu Program által kiírt lehetőségekre is pályáztak, illetve jelentős saját forrás is rendelkezésükre állt.



A következő évek terveiről szólva a polgármester elmondta, hogy a településen a belterületi csapadékvíz patakmeder-rekonstrukcióra pályázatot nyújtottak be, emellett újabb önkormányzati és szolgálati lakásokat szeretnének kialakítani, és tervben van a katolikus temetőbe vezető út felújítása, valamint a közvilágítás korszerűsítése is Sajóbábonyban.

