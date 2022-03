Befejeződött a kültéri kondipark kivitelezése a Temesvári utcán, a testnevelésórákon pedig már használható a közel kétszáz négyzetméter alapterületű térelválasztó függöny a sportcsarnokban. Megtartották a lakossági fórumot a Miskolci úti társasházak lakóinak, így indulhat a teljes aszfaltburkolat-csere.



– A csapadékvíz-elvezetés építése is elkezdődött: a Városi Óvodától a főút felé a Bercsényi utcán teljesen el is készült az első szakasz, amely a közfoglalkoztatási programból a járási hivatallal történő sikeres együttműködés eredménye. Zajlik a lassan két éve húzódó – a Malom-tó évekkel ezelőtti feltöltése miatt még fontosabbá váló – gáterősítés és -emelés a Vadász-patak mentén. A GPS-mérés által meghatározott magassági pontok kijelölése alapján minden alacsonyabb részen megerősítjük és megemeljük a gátat. Tavaly decemberben jelentettük be dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselővel és Csereklye Barnabás ügyvezető úrral, hogy a Hell Energy 50 millió forintos támogatással XIXO Bringakert elnevezésű kerékpáros pumpapályát épít a sportcsarnok és a focipálya között egy 3000 négyzetméteres területen – mondja Sváb Antal, Szikszó polgármestere.



TOP-os pályázati forrásból a közelmúltban lerakták az iparipark-fejlesztések alapkövét. Az autópálya tövében épül egy háromszintes irodaépület, két, egyenként 480 négyzetméteres csarnoképület, portaépület, parkolók, az ingatlant megközelítő út árokkal, közvilágítással, kerékpár­úttal.



A Klebelsberg Központ kedvező döntése nyomán a szerencsi székhelyű Térségi Alapfokú Művészeti Iskola (TAMI) telephelyet hoz létre a Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskolában.



A TAMI biztosítja, hogy minden gyermek hangszeres zenét (fúvósok, hegedű), szolfézst, néptáncot, különböző képzőművészeti ágakat vagy drámapedagógiát és színjátszást tanulhasson. A képzések szociális helyzettől függően ingyenesen vagy éves szinten is csak néhány ezer forintos jelképes tandíj fejében vehetők igénybe 2022 szeptemberétől, teszi hozzá Sváb Antal.

Benyújtott pályázatok

Új, kétszintes épületszárnnyal bővítenék az óvodát, csoportszobákkal, közös termekkel. A város északi részének csapadékvíz-elvezetését szeretnék javítani a Bártfai–Vörösmarty–Kórház–Petőfi–Kassai–Mátyás király utcákon. Az uszoda mellett két kis kültéri medence létesülhet a pályázat pozitív elbírálása esetén. Jelenleg 12 gyermek részére van lehetőségük bölcsődei ellátást biztosítani. A megpályázott fejlesztéssel új, 24 férőhelyes bölcsőde épülhet. A jelenleginél nagyobb és könnyebben megközelíthető új piac építését tervezik, parkolóval. Szeretnék a kisállomás után a Hernádig vezető külterületi utat javítani, szélesíteni, két közbeeső hidat felújítani, valamint a Bársonyostól a Hernádig zúzottköves utat és csapadékvíz-elvezetést építeni.

