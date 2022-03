„Járdánháza a helyben élők igényeinek megfelelően fejlődött az elmúlt években. Ezt határozottan kijelenthetjük, és büszkék is vagyunk az elért eredményeinkre” – kezdte a település gyarapodásáról szóló összegzést Kovács Gábor polgármester, hozzátéve: a Magyar Falu Program és a TOP-pályázatok segítették leginkább a fejlesztéseiket. „Köszönettel tartozunk Riz Gábor országgyűlési képviselőnek, aki mindig segített a továbbhaladásban” – tartotta lényegesnek kiemelni.

Bíznak a folytatásban

„Az Arlóval közösen megvalósított turisztikai fejlesztésnek köszönhetően a Gyepes-völgy bejáratánál a kirándulók számára pihenőt és információs központként is üzemeltethető épületet alakítottunk ki, melyhez pihenőpark és tematikus sétány is társul. A Gyepes-völgy szépen lassan visszanyeri régi fényét, ezt jól segíti a felújított Ivánka Szálló is. A régi bányászlakások felújítása, szociális szolgáltató­pont, a helyi általános iskola komplex felújítása, a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése mind-mind olyan fejlesztés volt, amely a gyermekeket és a felnőtteket is érintette. Támogatást nyertünk a Gyepes-patak mederrendezésére és tisztítására is, amely a mindennapjainkat teszi biztonságosabbá. Büszkén tekintünk a felújított római katolikus templomunkra és a református imaházunkra is. Mindezek mellett az Ózdtól Borsodnádasdig tartó kerékpárút Járdánházát érintő szakaszának korszerűsítését is meg tudtunk valósítani” – sorolta a polgármester.

Értékelése szerint az itt élők nyitott szemmel járnak saját településükön. Életminőségünk szempontjai szerint mindenki láthatja a változást és az emberi léptékű, de folyamatos fejlődést. A sok beruházás, fejlesztés, felújítás szinte valamennyi család életére kihatással van.

Kovács Gábor bízik benne, hogy a Magyar Falu Program a jövőben is folytatódik, de a TOP Plusz és egyéb országos pályázatok kiírásait is folyamatosan figyelik, hiszen Járdánháza elindult a fejlődésnek azon az útján, amelyről nem szabad letérnie – fogalmazott.

