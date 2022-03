Ez az első alkalom, hogy a megyei önkormányzat társpartnerként csatlakozott az Európai Unió „Európa a polgárokért” programjának egyik pályázatához, amely az EU egyik legnagyobb pályázati programja. Nem kisebb cél támogatását tűzte ki, minthogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, közös európai hidakat építsen az Európát alkotó nemzetállamok állampolgárai között.



A résztvevői olyan szomszédos régiók és települések, akik a láthatatlan nemzetállami határok két oldalán helyezkednek el, és akik a határmenti kapcsolatok minél szélesebb építésében érdekeltek.



„Meggyőződésem, hogy az alulról építkező, erős állampolgári kapcsolatok különösen nagy jelentőséggel bírnak most, amikor Európának ismét történelmi léptékű kihívásokkal kell szembenéznie. Az úgynevezett európai vagy regionális szintű együttműködések terén néha bizony hajlamosak vagyunk kevesebb figyelmet fordítani a helyi kapcsolatok összekötő erejére, pedig a közös, jobbító szándékú tettek, a közös munka, a közös gondolkodás hidakat épít az emberek között” – fogalmazott Bánné dr. Gál Boglárka, a pénteki programon.

A megyei közgyűlés elnöke kiemelte: határmegye lévén számukra valóban kiemelt jelentőséggel bírnak e kapcsolatok. – Ezekben a kapcsolatainkban a külhoni magyarság nagyon fontos összekötő kapocs – mondta, hozzátéve: a Via Carpatia EGTC egy valódi sikertörténet Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye együttműködésében.



A 2. nemzetközi találkozó résztvevői megismerkedtek Bükkábránnyal, Mezőkövesddel, Rozsnyóval, Kassával és Miskolccal is. A programok során pedig többek között előadásokat hallhattak a határmenti kapcsolatok fejlődéséről, a Via Carpatia EGTC projektről, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéről is.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat idén márciusban csatlakozott egy, az Európai Unió Európa a polgárokért program- Testvérvárosi program 11 résztvevőt tartalmazó projektjéhez. A szerződést a fő pályázóval, a portugál Vila Nova de Cerveira önkormányzattal idén májusban írták alá.



A projekt elnevezés, a Bridge – magyarul Híd – egy szimbolikus elnevezés. A projektben résztvevő szereplők mind szomszédos régiók/megyék/települések, akik a határmenti kapcsolataikat és együttműködést szeretnék tovább erősíteni transzregionális és uniós szinten az európai „polgárság”, a közös értékek és a társadalmi szolidaritás előmozdítása útján.