A pályázati forrásoknak köszönhetően számos fejlesztés megvalósulhatott Mérán. Ezek sorában az egyik régóta dédelgetett álmot váltott valóra: kiépült a Méra és Encs közötti kerékpárút, amelyen biztonságosan lehet közlekedni a települések között. A másik jelentős beruházás annak a belterületi útnak a kiépítése volt, amely a községet a 3-as számú főközlekedési úttal köti össze. A nemrég még földes, köves mezőgazdasági útszakasz felújításával a gépjárművel közlekedők Encset kikerülve, hamarabb juthatnak el úti céljukhoz – emelte ki az elmúlt időszak beruházásainak sorából Tímár Herbert, a község polgármestere.

Hozzátette: a közelmúltban kapott új burkolatot a Sport út. Ennek is pályázatból történt meg a finanszírozása, hasonlóan a helyi művelődési ház impozáns épületének a külső felújításához. A tetőszerkezet lecserélése, a napelemek felszerelése, a falak szigetelése és a régi nyílászárók kicserélése nyomán egy modern kulturális épületet kapott a település.

„Önkormányzati forrásból is igyekszünk helyi fejlesztéseket végezni, például több megüresedett ingatlant is megvásároltunk. Ezeket közfoglalkoztatási program keretében kívül-belül felújítottuk. Az egyikben alakítottuk ki a »Mézeskalács Gyerekházat«, míg többet bérlakásként helyi fiataloknak adtunk ki, ezzel is támogatva őket a településünkön maradásban” – mondta a polgármester.

A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően újították fel a sportpálya melletti öltözőházat, és újították meg az épület környezetét is. Az épület újjáalakítása azért is jelentős számukra, mert a nagyobb szabadtéri rendezvényeiket itt szokták megtartani. Reményeik szerint hamarosan egy műfüves pályát is építhetnek itt.

A képen: dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Mikola Gergely, Encs város polgármestere, Tímár Herbert, Méra község polgármestere. Fotó: Ádám János

Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel követi a kiírt tendereket. Így sikerült nyerniük a Magyar Falu Program keretén belül egy nagyobb összeget, amit új traktor megvásárlására és a régi géppark lecserélésére fordítottak. Az új gépek az önkormányzati földterületek megművelésében vesznek részt.

„Az eddig elnyert pályázatok elbírálásában nagy segítségünkre volt Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője” – értékelte Tímár Herbert. „A jövőt illetően azonban még több fejlesztési elképzelésünk is van, amelyek megvalósításához további pályázatokat szeretnénk benyújtani.”

(PR cikk)