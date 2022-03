„Településünkön kiépült a szennyvízhálózat a már meglévő víz-, gáz- és áramhálózat mellett. A föld alatti beruházások meglétével elkezdtük útjaink szilárd burkolatának a felújítását – hangsúlyozta Kollár Miklós polgármester. – Elsőként a főutcánk újult meg, majd követte a kisebb utcáink, bekötőútjaink felújítása. A folyamat nem állt meg, mert most is van futó pályázatunk belterületi és külterületi útszakaszok megújulására egyaránt.”

A település első emberétől azt is megtudtuk, hogy az idei esztendőben két újabb pályázatnak köszönhetően megújul a település teljes vízelvezető árokrendszere. Ez sokat jelenthet az élhető környezet fejlesztése szempontjából. „Az intézményeink is folyamatosan korszerűsödnek, a legutolsó nagy beruházás volt tavaly az új bölcsőde megépítése a meglévő óvoda és konyha épületének felújításával. A községi tornaterem is energetikai felújítást kapott. Jelenleg futó pályázataink a nagy művelődési ház tetőtér-beépítésére, energetikai felújítására, a hivatal energetikai fejlesztésére, valamint az idén hatvanéves iskola felújítására íródtak. Az utóbbit már az intézmény fenntartója nyújtotta be.”

Az óvoda és a bölcsőde a családokat szolgálja. Fotó: PH

Fókuszpontban az ipari park

Sajókeresztúr önfenntartóvá válását az ipari park fejlesztése teszi lehetővé, ahová elvárásaik szerint jól működő és jó adófizető cégek betelepülését várják. Az önkormányzati fennhatóság alá került volt BÉM-terület az idén nagy változáson megy át. Kiépül a teljes közüzemi hálózat, megtörténik a terület rekultivációja és felépül az ellátóközponti épület. A park mellett közvetlenül önkormányzati tulajdonú cég épít munkásszállásra alkalmas lakóparkot.

A beruházások mellett, azoknak köszönhetően kerékpárút épül Sajókeresztúr és Miskolc között, Szirmabesenyő konzorciumi tagságával. A települési lakosság vágya is teljesül ezzel egy időben: jelzőlámpás forgalomirányítást kap a település a 26-os főközlekedési útvonal bekötésénél.

Sajókeresztúr élhető település. Miskolctól 6 kilométer távolságra lévő, családbarát beruházásokkal szépülő falu, mely szinte a várossal egyenértékű szolgáltatást nyújt a lakosság számára.

„A településen támogatjuk az első lakáshoz jutókat, idősek napján a 65. életévüket betöltött szépkorú lakosainkat. Komatállal kedveskedünk a településünkre született kisbabák szüleinek egy héten át. Részt veszünk a szociálistűzifa-programban, valamint a közmunka­programmal segítjük a lakosságot. Iskolakezdési támogatásunknak is örülnek a gyermekes szülők, valamint az eseti rendkívüli segélyezés is rendelkezésre áll. A gyermekek a bölcsődétől kezdve az óvodán keresztül a 8 osztályos iskoláig mindent a településen végezhetnek el. Az idősbarát gondozói szolgálatunk a napi feladatok ellátása mellett az informatikai fejlesztésre is időt szánva látogatja időseinket” – sorolta Kollár Miklós polgármester.

Kollár Miklós polgármester

Összetartó a település

„Létrehoztunk egy szép főteret, ahol a rendezvényeinknek helyet adó színpad mellett kültéri edzőpark és játszótér áll a családok rendelkezésére a Sajóval határos festői környezetű »Sajó-beachünk« mellett. A települési közösségünk nagyon összetartó. A rendezvényeinket nemcsak látogatják, hanem azok lebonyolításában is aktívan részt vállalnak. Saját polgárőrségünk, sportegyesületünk, nyugdíjasklubunk van.”

„Nagyon sokat köszönhetünk az ország­gyűlési képviselőnknek, Csöbör Katalinnak. Az ötleteink megvalósításában teljes mértékben mellénk áll, és a megoldásában minden lehetséges fórumot megtalál, hogy előbbre vigye a településünket a fejlődés útján. Sokat törődik a lakossági megkeresésekkel is. Összességében gondosan ügyel a településünkre” – mondta a polgármester.

