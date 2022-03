– A 2019. évi önkormányzati választást követően jelentős változások történtek településünk életében – tekintett vissza Bernáth József polgármester. – A lakosság összetétele átalakult, fiatalodott. Ez a demográfiai átalakulás az önkormányzati munka mennyiségi és minőségi átalakítását igényelte. Új tájékoztatási formákat hoztunk létre annak érdekében, hogy a lakosság felé tett kommunikáció minél több lakoshoz időben, megfelelő tartalommal eljuthasson. Az igényeket szem előtt tartva minden pályázati lehetőséget igyekeztünk kihasználni és a lehető leghamarabb megvalósítani. A 2020–2021. években 19 pályázaton nyert támogatást községünk több mint 613 millió forint értékben, a projektek nagy részét már meg is valósítottuk.



Bernáth József kiemelte: „A Magyarország Kormánya által nyújtott lehetőségeket kihasználva a további tervek, célok megvalósítása érdekében 2022-ben is számos pályázatot nyújtottunk be. A célunk az, hogy tiszta, szeretetteljes gondolatokkal, tettekkel építsük, fejlesszük közösen tovább Kistokajt. Ezen cél megvalósítása, a település fejlődése érdekében tett segítségét ezúton is köszönöm a térség országgyűlési képviselőjének, Tállai Andrásnak, valamint településünk minden lakosának, akik észrevételeikkel és javaslataikkal segítik munkánkat.”

Tények

2020–2021-ben az alábbi fejlesztések történtek Kistokajban.



Közterületeken: temető kerítésének megépítése; a Petőfi utcán közvilágítás bővítése; a tó körüli közvilágítás kiépítése; született gyerekek tiszteletére évenkénti faültetés; a tó körüli utak évenkénti felújítása; Vasvári Pál utca aszfaltburkolatának felújítása; a Mályi–Sajópetri összekötő út Kistokajt érintő szakaszának útburkolat-felújítása; Hejő lakóparknál gyalogátkelőhely létesítése; ingatlanvásárlások az intézmények bővítése érdekében; közterület-karbantartó eszközök vásárlása; illegális hulladéklerakások megszüntetése.



Óvoda és konyha intézménye: a konyha teljes körű építészeti, gépészeti felújítása, eszközcseréje. Az óvodában légkondicionáló készülékek beszerelése, folyosók sérülésmentes burkolattal való kiépítése, tisztasági festése, külső látható faszerkezetek festése, udvari játékok telepítése.



Orvosi rendelő, gyógyszertár: orvosi és fogorvosi eszközök beszerzése, fűtés korszerűsítése, napelemek telepítése, belső festés, külső faszerkezetek festése, fedett külső várakozóhely kialakítása.



Iskola: a külső bejáratnál kétszárnyú kapuk cseréje, új fedett bejáratok, kerékpártárolók létesítése, területvásárlás udvar bővítése céljából, térkő burkolatú járdák építése, régi épület energetikai felújítása, korszerűsítése, hat tantermes új épületszárny építése.