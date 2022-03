Jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani Szalaszenden az elmúlt néhány évben. Megújult a körzeti orvosi rendelő, a közétkeztetést ellátó intézményi konyha, és két belterületi út is teljesen új aszfaltburkolatot kapott. Felújították az egyik temetőjük ravatalozóját, helyreállították a település járdahálózatát és a vízelvezető árkok nagy része is betonburkolatot kapott. Energetikai korszerűsítés valósult meg a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal épületében.

„Jelenleg a kétcsoportos bölcsődénk épül, a régi »magtár« épületéből pedig közösségi teret alakítunk ki. De nyertes pályázatunk van két újabb belterületi út felújítására, valamint a polgárőrség új irodájának kialakítására is” – folytatta a sort Tóth István, Szalaszend polgármestere.

Közösségi színteret szeretnének kialakítani az egykori magtárból

Az eddig megvalósult projektek értékelése szerint elsősorban a helyben elérhető szolgáltatások színvonalát emelték. De bíznak abban, hogy felújított orvosi rendelőjük – a rendelkezésre álló pénzügyi és praxisparaméterekkel – vonzó lehet egy állandó háziorvos számára is.

Az egymás után induló beruházások, fejlesztések mindenesetre egy olyan, élhetőbb és komfortosabb település létrehozása érdekében történnek, amivel a lakosság is elégedett.

Szalaszend nyertes pályázatainak jelentős része uniós és hazai forrásból, valamint a Magyar Falu Programok pályázataiból került ki, míg néhány beruházást a közfoglalkoztatási programokból sikerült megvalósítaniuk.

„A belterületi utak állapota mindenki számára érzékeny téma, ezért minden pályázati ciklusban igyekszünk egy útfelújítási pályázatot is benyújtani” – tudtuk meg Tóth Istvántól. A jó utakra már csak azért is szükségük van, mert bíznak abban, hogy a településfejlesztési törekvéseiket a hozzájuk látogatók is értékelik majd, és jó hírét viszik Abaúj természeti szépségeinek.

Az elkövetkező évekre is jelentős fejlesztéseket irányoztak elő – avatott be terveikbe a polgármester. A Magyar Falu Program segítségével szeretnék felújítani az orvosi szolgálati lakást, továbbá az „alsószendi” településrész temetőjében egy új ravatalozót kívánnak megépíteni. Már beadták pályázatukat a Szalaszendet kettészelő Bélus-patak mederrekonstrukciójára, ami ha megvalósul, évtizedekre elhárítja az árvízveszélyt a településen.

Tervbe vették a műemlék Hönig-kastély felújítását is, de mindenekelőtt meg kell valósítaniuk a szennyvízberuházásból kimaradt utcák rácsatlakozását a hálózatra, míg az „alsószendi” településrészen a gázellátást kell megoldani.

