A tavaly év végi arnóti közmeg­hallgatáson 33 folyamatban lévő önkormányzati pályázatról tudott a polgármester beszámolni a település lakóinak. „Ennyi nyertes pályázata soha nem volt a településnek, Arnót ennyit soha nem fejlődött, mint az elmúlt évek alatt” – fogalmazott dr. Üveges István, a település első embere.

A hét fontosabb önkormányzati épületből hatot az elmúlt tíz évben felújítottak, bővítettek, köztük az óvodát, az iskolát, a kultúrházat, a hivatalt, valamint az orvosi rendelőt. Új intézményként egy éve mini bölcsődét is működtetnek. Emellett útaszfaltozások, járdafelújítások, csapadékvízárkok rendbetétele jelzi a fejlődést. A települést kerékpárút köti össze Felsőzsolcával. Saját forrásból játszóteret hoztak létre, állami támogatásból az iskola melletti közterületen kialakították a Nemzeti Ünnepeink Emlékparkját.

LED-fal segíti a tájékoztatást

A térfigyelő kameráknak és a polgárőrségnek köszönhetően jónak mondható a település közbiztonsága, a lakosság tájékoztatását pályázatból beszerzett modern LED-fal is szolgálja. A településüzemeltetést egyebek mellett fűnyírásra és hótolásra is alkalmas kistraktor és a zöldhulladék-szállítást lehetővé tevő kisteherautó biztosítja. A közfoglalkoztatottak munkájának is köszönhetően a község rendezett, parkosított, szépen virágosított. Nem véletlen, hogy a falusi csoknak is köszönhetően az utóbbi években sokan választották új otthonuknak a közel 2500 fő által lakott kertvárosias jellegű települést.

Arnót az egyetlen olyan községi szintű település a megyében, ahol mind a négy történelmi felekezetnek (római katolikus, református, görögkatolikus és evangélikus) van helyi gyülekezete, lelkésze. A településen a polgárőr mellett nyugdíjas, öregfiúk futball, valamint környezetvédő egyesület működik.

„Arnótnak nincs ipari parkja, nincs jelentősebb saját bevétele, így a fejlesztéseket és a rendezvényeket egyaránt leginkább pályázati forrásokból finanszírozzuk – magyarázta a polgármester. – Szerencsére a kormányzat fontosnak tartja a vidék támogatását, Csöbör Katalin személyében pedig egy aktívan tevékenykedő országgyűlési képviselője van településünknek, aki mindenben megpróbál segíteni, és rendezvényeink állandó résztvevője is. A lakosság eléggé heterogén összetételű, a tősgyökeresek mellett sok a beköltöző is. A rendezvényekkel megpróbálnak minden korosztályt megszólítani, minél több érdeklődési igényt kielégíteni. A pandémiát megelőzően évente harmincnál több rendezvényt tartottak. Kezdve a kerékpártúrától a nótaklubon át egészen a karácsonyi templomi koncertig hosszú a lista. Kihasználják Miskolc közelségét, rendszeresen szerveznek például múzeumlátogatást. A településen az utóbbi években lakodalmas témakörű rendezvények sorát tartották meg. A polgármester büszkén számolt be róla, hogy szinte minden évben megrendezik a lakodalmas napjukat, az ennek keretében meghirdetett vőfélytalálkozó immár Kárpát-medenceivé bővült, több mint 30 ceremóniamester szerepel a látványos hagyományőrző esküvőn. „A májuskosár-kiállításra és versenyre az eddigi években közel 100 alkotást neveztek be a kiállítók, ezt idén április 22-e és 24-e között szervezzük meg” – tette hozzá.

Őrzik a hagyományaikat

Arnót olyan értékekkel rendelkezik, amelyek közül több szerepel a megyei értéktárban. „Négy értékünket is felvették a megye értékei közé: a borsodi fonott lakodalmas kalácsot, a májuskosarat, továbbá a gyurgyalag madarat, valamint az evangélikus templomot az országos műemléki védettségű rokokó oltárral. Ezek egy szép látványparavánon is megtekinthetők településünkön. A helyi értékeinket, szépségeinket bemutató kiadványunk még az idén megjelenik pályázati forrásból.”

Arnót egyébként is sokat tesz a tárgyi örökség, a régi falusi világ hagyatékának megőrzéséért. A tájházukat két évvel ezelőtt adták át. „Ennek a régi parasztháznak a hátsó, eddig használaton kívüli helyiségében egy megnyert pályázatból a helyi értékeinket bemutató kiállítást idén adjuk át. Pályáztunk a rendszerváltás előtti korszak tárgyi eszközeinek bemutatása, egy úgynevezett retró szoba létrehozására, valamint az elmúlt 30 évünk megörökítése céljából kialakítandó helytörténeti kiállítóhelyre is. Így az elmúlt évszázadoktól kezdődően a jelenkorral bezárólag tudnánk bemutatni a tárgyi örökségünket. Önkormányzatunk Facebook-oldalán létrehoztunk egy Arnót a múltban elnevezésű csoportot, ahol régi fotók, dokumentumok tekinthetők meg.”

Arra törekszünk, hogy az itt élők ne csak lakóhelyüknek tekintsék a települést, hanem otthonuknak is, ahol jó élni. Bízunk abban, hogy Arnót a jövőben is az eddigi ütemben fejlődik majd, tovább tudjuk folytatni településünk minél élhetőbbé, szebbé, komfortosabbá tételét, az itt élők megelégedésére.”

Tény

A településről, a rendezvényekről információk elérhetők: Arnót Önkormányzata facebook oldalán, valamint az www. arnot.hu-n.

(PR cikk)