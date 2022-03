A 2022. március 31-ei megnyitón Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, hogy Magyarország Kormánya stratégiai jelentőséget tulajdonít a Szlovákiával való együttműködésnek, ezzel a közös intézménnyel pedig két olyan régió együttműködésének bázisa jött létre, melyeket közös történelmi, kulturális és nyelvi hagyományok kötnek össze. – A most átadott központ nem csak a város, de az egész térség fejlődését is szolgálja, én pedig bízom benne, hogy minél több idősebb korban lévő embernek nyújt majd örömöt, jó társaságot, aktív kikapcsolódást és szellemi-fizikai feltöltődést – zárta köszöntő szavait a közgyűlés elnöke.

Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese közösségük nevében örömét fejezte ki, hogy egy ilyen fontos kezdeményezéshez nyújthatnak segítséget. A püspökhelyettes elmondta azt is, hogy az együttműködés keretében a jövőben is tevékenyen részt fognak venni a központ működésében. – Tesszük ezt azért is, mert egy ilyen szociális tér a református közösség idősebb tagjai számára szintén remek, új lehetőség az aktív időtöltésre, kapcsolatépítésre, egymás támogatására – emelte ki Barna Sándor.

Az eseményen dr. Vincze Henrietta projektmenedzser többek között arról is beszélt, hogy a kezdeményezés egy szlovák-magyar együttműködés eredménye, melynek keretében a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség és a kassai székhelyű Via Carpatia EGTC közösen dolgoznak az aktív időskor támogatásán és a szépkorúak életminőségének javításán. – Az „SKHU Ambassadors„ elnevezésű projekt keretében nemcsak Miskolcon, de Kassán is kialakításra kerül egy Aktív Időskor Központ. Idén tavasztól tehát mindkét megyeszékhelyen változatos oktatási-, egészségügyi- és sportprogramok kerülnek megszervezésre, ezzel is támogatva az aktív, tevékeny időskor kultúrájának megteremtését – fogalmazott ismertetőjében a projektmenedzser.

– A most átadott központ programkínálatának és szolgáltatásainak megalapozását széleskörű kérdőíves felmérés alapozta meg, melynek keretében a 60 év feletti Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosság életmódját, aktivitását, igényeit vizsgáltuk – mondta a megnyitón Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, a kutatás vezetője, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Tudományok Intézetének igazgatója. Az eredmények összegzése után bemutatta a központban áprilistól kezdődő, térítésmentesen igénybe vehető programokat is.

A közösségi tér mellett a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség egy „Szenior Platform”-ot is kidolgozott, melyen számos, a szépkorúak részére nyújtott szolgáltatás érhető el, és az érintettek értékes, hasznos információkat kaphatnak és adhatnak. A megnyitóeseményen bemutatott https://aktivsenior.eu/ weboldalon szerepelnek az Aktív Időskor Központban szervezett események, és itt elérhető el a „Szívességbank” is, melyen keresztül a szépkorú lakosság ajánlhatja fel segítségét a közösség és a témával foglalkozó szervezetek számára. Így a magyar és szlovák Központok által kínált programok mellett lehetőség nyílik arra, hogy azok, akik számára már nem a munka jelenti az elsődleges elfoglaltságot, továbbra is hasznosnak érezhessék magukat, és aktívan, egy új közösségben tevékenykedhessenek az önkéntesség jegyében.



A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében kerül megvalósításra, az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.