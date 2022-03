– A pályázati úton megvalósult fejlesztésekkel elsősorban az önkormányzat rezsikiadásait igyekeztünk csökkenteni. Korszerűbb fűtési rendszer, szigetelt nyílászárók, homlokzat- és födémszigetelés valósult meg a községháza, az iskola, a tornaterem, valamint a védőnői tanácsadó épületén – emelte ki Némethné Kovács Andrea polgármester. – A faluképet nagyban javítja egy elkészült út vagy járda, a háziorvosi rendelőben kiépített légkondicionáló és a felszerelt germicid lámpa pedig a közszolgáltatásokat teszi komfortosabbá, színvonalasabbá. Az egyházi ingatlanok, templom, parókiák, temetőkerítések, valamint a ravatalozó felújítása is megvalósult az elmúlt években, de büszkék vagyunk a református templom műemléki orgonájának felújítására is. Mivel a falunak kevés a saját bevétele, ezért a polgármesteri munkámban a pályázatok kutatását, előkészítését tartom kulcsfontosságúnak. A Területi Operatív Program és a Magyar Falu Program elnyert forrásai rendszerint 100 százalékban fedik a bekerülési költségeket, a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatoknál viszont önerő is szükséges, amely csakis takarékos gazdálkodás mellett oldható meg. A támogatásokért köszönetünket fejezzük ki Tállai András ország­gyűlési képviselőnek, aki folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti településünk fejlődését.

Fontos a közösség

– Egy falu alapvetően közösségi tér is – tette hozzá a település vezetője. – Drótkötélpálya és kötélpiramis várja a játszótérre látogató gyermekes családokat, teqball-, valamint pingpongasztalok állnak a sportolni vágyók rendelkezésére, a beszerzett sörpadok és sátrak pedig rendezvényeink lebonyolítását fogják segíteni a jövőben.

Némethné Kovács Andrea előre is tekintett: „Képviselő társaimmal, munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy kis községünk szebbé, élhetőbbé váljon, vonzó otthont kínálva idős és fiatal számára egyaránt. Terveink között szerepel további utak felújítása, kerítésépítés és felújítás az új óvodai focipályánál, a focit kedvelők számára műfüves pálya építése. Új buszmegálló telepítése a falu központjában, egy új urnafal kialakítása a ravatalozónál, de keressük a lehetőséget a közvilágítás fejlesztésére is. A feladat tehát világos: pályázni, fejlődni, takarékosan gazdálkodni.”

