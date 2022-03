A “névnapozás” hagyománya azonban nem mindenhol számít ugyanolyan fontosnak. Van, ahol vetekedik a születésnapok jelentőségével, míg máshol egyáltalán nem is tartják ezt a napot.

A következő pár sorban tehát a névnapi ünneplési szokásokról olvashatsz kicsit bővebben!

A névnapozás szerte a világon

A névnapozás hagyománya nem minden országban van jelen, de vannak olyan területek ahol Magyarországhoz hasonlóan, egyfajta ünnepnapként tekintenek ezekre a napokra. Ilyenek például Románia, Szlovákia, Oroszország, de a skandináv és a balti országok is.

Egyes országokban a születésnaphoz hasonló, jeles eseménynek minősítik, ez tipikusan igaz Lengyelországra.

Természetesen olyan területek is vannak, ahol egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy az adott nap, “kinek a napja.” Nem ünnepelnek névnapot az angolszász országokban, Franciaországban, Hollandiában és az Európán kívül eső országok többségében sem.

Névnapozás Magyarországon

Országunkban általában mindenki felköszönti ismerősét, családtagját névnapja alkalmából. A köszöntés módja azonban sokat változott az évek során, s napjainkban is átalakulóban van. Régen személyesebb volt ez az ünnep, így az emberek is élőszóban, esetleg telefonon vagy SMS-ben köszöntötték fel egymást. Aztán a modern világ magával hozta a Facebookot, amely teret ad a legtöbb ünnepi köszöntésnek is.

Az, hogy kinek mennyire fontos a névnap, tulajdonképpen családonként változhat. Vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a nappal, míg olyan emberek is akadnak, akik erre a jeles alkalomra is tortát készíttetnek.

Amennyiben szeretnél tájékozódni a közelgő névnapokkal kapcsolatban, akkor irány a Névnap Infó weboldala!

Mit illik a névnapokon ajándékozni?

A megfelelő ajándék kiválasztása egyik alkalom során sem megy könnyen, a névnappal pedig azért vagyunk sokszor bajban, mert nem tudjuk, hogy kinek mennyire fontos ez a nap. Így leginkább ez határozza meg majd leginkább az ajándék jellegét.

Azoknak, akik a születésnaphoz hasonlóan tekintenek a névnapra is, valami nagyobb és komolyabb meglepetést érdemes adni, sőt még egy finom tortával is előrukkolhatunk. Az emberek többsége viszont megelégszik egy csokor virággal, egy üveg finom borral, egy doboz bonbonnal is. Bevett szokás még az üdvözlőkártyák küldése is.

Az ajándékozás során azonban arra figyeljünk, hogy mindig személyesen adjuk át ajándékunkat és lehetőleg az adott napon!

Remélem érdekesnek találtad ezt a kis cikket és te is jobban szeretsz adni, mint kapni! Ne feledd, ma már az interneten könnyen megtalálhatod, hogy melyik névnapot mikor ünnepeljük!

