Végül is, nincs abban semmi rossz, ha túlságosan felkészülünk a meleg időjárásra, nem igaz? Függetlenül attól, hogy a bikiniket, az aranyos horgolt összeállításokat vagy a szórakoztató egyrészeseket szereti-e, nagyon sok különböző stílusú fürdőruha létezik, amelyek még újabbakkal bővülhetnek az elkövetkező szezonban. A 2022-es trend tehát különlegesnek ígérkezik, a klasszikus menő lánystílusoktól (amelyek történetesen visszatérnek) a friss, pillanatnyi ruhakollekciókig szerethető darab lesz köztük. A közkedvelt bikini is újra sláger lehet. Olvasson tovább, hogy a leginkább megfelelőt vásárolhassa meg még a nyár előtt.

Fürdőruhaválaszték és a virtuális nyaralás

Annak ellenére, hogy az időjárás még hideg, kedvet kaphatunk nyári ruhatárunk felfrissítéséhez. Virtuális internetes nyaraláson vehet részt, ahol ugyan hiányzik a tengerparti élmény, mindazonáltal a közkedvelt hazai online boltokban már most kiválaszthatja a legjobb fürdőruhát.

Természetesen az alábbi fürdőruhatrendek többnyire csak javaslatok, ha tehát bikinit szeretne viselni, akkor bátran válassza azt. Ha azonban valami másra vágyik, abban az esetben érdemes elgondolkodnia az alábbi ruhaneműk valamelyikén.

A monokini és a tankini egyaránt diadalmasan térnek vissza, és számos kivágott stílusban, valamint rövidített hosszúságban is kaphatóak.

A Tankini

A tankini most rövidebb formában éled újra, mint eredeti elődje – gondoljon rá inkább úgy, mint egy crop topra, és kevésbé úgy, mint egy kettévágott egyrészes darabra. A tankinik pánt nélküli, megkötős és háromszög változatban kaphatók, hogy csak néhányat említsünk, de ezen belül is rengeteg stílussal lehet kísérletezni. A tankini nagyszerű hibrid fürdőruha olyan nyaraláshoz, ahol a medencében vagy a szálloda halljában és az éttermekben is fürdőruhában szeretne tartózkodni, hiszen így nem érezheti magát alulöltözöttnek.

Bikini, a fürdőruhák királynője

A Baywatch piros színű egyrészes fürdőruha ideális választás, hiszen alig 10 ezer forintért beszerezhető, illetve a Pam and Tommy sorozat kapcsán aktuálisabb mint valaha, amely az egykori sztár, Pamela Anderson életéről szól. A Baywatch életérzés pedig sosem megy ki a divatból. Ebben a fürdőruhában minden nő igazi sztár lehet, mivel a termékre az elegancia, a kifinomultság és az egyedi stílus a jellemző, sőt, kiemeli viselője derekát, és remek választás benne megjelenni a tengerparton vagy a medencében, de akár egy medencés partin is.

A gondosan megválasztott Lycra anyagokat Németországból, Olaszországból, valamint Spanyolországból szerzik be, 80% poliamid-20% elasztán összetételben. A ruha bélése 100% poliészter. Kényelmes, és nagyon gyorsan szárad. Ez a sajátossága, valamint állítható pántja teszi még komfortosabbá a viselését. Célszerű minden használat után átöblíteni a fürdőruhát meleg vízben, lehetőleg 30–40 °C-on. Mosás után hagyhatjuk megszáradni, de ezt csak árnyékos helyen tegyük, soha ne a tűző napon. Arra szintén figyeljünk oda, hogy ne tároljuk a fürdőruhát műanyag zacskóban, mert ez hosszabb távon jelentős kárt tehet benne.

Régi-új trendek

Az egyrészes fürdőruhák nemcsak rendkívül dekoratívak gyakorlatilag minden testtípuson, de az egyre divatosabb medence melletti szelfiken is jól mutatnak.

Ráadásul a sokoldalú darabokat praktikus felsőként is viselhetjük, ha kedvenc szoknyánk vagy nadrágunk alá vesszük fel.

A kínálat szerencsére évről-évre változik és egyre sokoldalúbbá válik, köszönhetően a folyamatosan megújuló divatnak és az egyre népszerűbb influenszereknek. További jó hír, hogy az idei szezonban ezek a fürdőruhák szebbek mint valaha, olyan menő, modern vonásokkal rendelkeznek, mint például szexi kivágások, romantikus fodrok és divatos nyomatok, amelyek friss és izgalmas érzést kelthetnek.

(PR cikk)