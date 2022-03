– Az elmúlt évek sajnos nem a várakozásainknak megfelelően alakultak. Mind az emberek, mind az önkormányzat életében sok nehézséget okozott a koronavírus miatt kialakult helyzet – tekintett vissza Miskolci Tibor polgármester. – Amellett, hogy igyekszünk eleget tenni a mindennapok kihívásainak, a megkezdett és folyamatban lévő beruházások ha lassabban is, de haladtak, és mostanra több is befejeződött. Az elmúlt években településünk közel 420 millió forint kormányzati támogatást kapott, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezen támogatást az önkormányzat megközelítőleg 90 millió forinttal egészítette ki.

A település vezetője számba vette az átadott beruházásokat: az általános iskola energetikai korszerűsítése; a Biztos Kezdet Gyerekház belső infrastruktúrájának kialakítása; a Bartók Béla és Rákóczi utca csapadékvíz-elvezetése; az óvodaudvar fejlesztése; játszótér újraépítése; műfüves sportpálya építése; belterületi útfelújítások; közterület-karbantartás céljára eszközbeszerzés; korszerű orvosi eszközök beszerzése; az orvosi rendelő teljes felújítása; a könyvtár épületének külső és belső felújítása; a szolgálati lakás belső felújítása.

– Ezzel a sor még nem ért véget, hiszen vannak folyamatban lévő beruházásaink is – folytatta a polgármester. – Ilyen a közösségi ház épületének külső felújítása, a játszótér bővítése, járdák építése és felújítása és az önkormányzat épületének belső energetikai korszerűsítése.

Hasonló folytatást

– Természetesen vannak terveink is – emelte ki Miskolci Tibor. – Ennek megfelelően pályázni kívánunk a ravatalozó felújítására, az óvoda udvari játékainak bővítésére és belső kerítés építésére, a főútvonal mentén térkő járda építésére, bölcsőde építésére, valamint még további belterületi utak felújítására. Bízunk benne, hogy 2022-ben is hasonlóképpen tudjuk megvalósítani terveinket, mint az elmúlt években.

(PR cikk)