Persze rettentően fontos, hogy megfelelő fényerőt biztosítsunk a lakás különböző részein az éppen végzett tevékenységekhez.

Emellett azonban a helyiségek hangulata múlik azon, hogy harmóniában vannak-e a benne lévő elemek, színek, formák. Az eltérő stílusú részletek olykor különösen izgalmas eredményt adnak, ám ezt elég jól el kell találni. Egy modern térben egy barokkos csillár például nem mindig jó választás.

Kihívásokkal teli a tervezés

A lámpák kiválasztásánál érdemes először azt mérlegelned, hogy melyik helyiségbe szánod azokat és mi lesz a funkciójuk? Egy jó magas és kellően tágas térben valószínűleg kell majd mennyezeti világításról gondoskodnod. A falikarokat, falilámpákat, állólámpákat nem kell ott sem nélkülöznöd, igazán harmonikusan tudnak ezek a szoba stílusához, színvilágához és hangulatához is illeszkedni. Egy olvasólámpának célzott fényt kell biztosítania, míg az állólámpa lágyabbat ad, és kellemes hangulatot is teremt. A világítás megtervezése gyakorta kihívást jelenthet. Éppen ezért érdemes felkeresned a DODO oldalát, ahol remek ötleteket és megoldásokat találhatsz.

Egységben az erő

Az előtérbe szoktunk megérkezni. Itt jó, ha rendezettség fogadja a betérőt, érdemes a zsúfoltságnak még a látszatát is kerülnöd. Egy kedves függőlámpa igazán szolid, de hasznos világítótest ebbe a térbe. A nappaliban aztán nagyon lényeges, hogy a megfelelő összhangot meg tudd teremteni a bútorok és a lámpák, valamint azok stílusa és színvilága között. Sok időt fogsz itt eltölteni. A lakás egyik központi helye. A DODO világítási eszközök kínálatában te is garantáltan rátalálsz a megfelelő hangulatú és kivitelű modellekre, melyek a legjobban passzolnak az elképzeléseidhez.

Hova mi illik?

Ma már nem ritka, hogy otthon elég sok időt töltünk munkával. Éppen ezért a dolgozószobába- vagy sarokba olyan lámpákat válassz, amelyek nem vonják el a figyelmed a munkáról. Így tudsz majd koncentráltan tevékenykedni és gyorsabban is végezni a feladataiddal. Az étkezőben nyugodtan használj csillárt vagy függőlámpát, de ügyelj a stílusok harmóniájára. Az állólámpákat a nappali mellett gyakran láthatod a hálószobákban is. Ide azonban már kicsit alacsonyabb változatuk kerüljön. Jól bevilágítják a teret, emellett pedig még az olvasáshoz is kellő fényt biztosítanak. Az éjjeliszekrény is gyakran kiált kis asztali lámpa után. Jó, ha nem foglal ott sok helyet.

Fényerő és színhőmérséklet

Igazán lényeges még a fürdőszobai világítás. A fényerő mindenképpen legyen megfelelő. A középpontban te vagy, nem a tárgyak, így itt a tükör két oldalán sokkal jobb elhelyezni a fényeket, mint felette. A színhőmérséklettel is játszadozhatsz, otthonra a melegebb fényű, 2700 Kelvin körüli fényforrásokat ajánlják.

(PR cikk)