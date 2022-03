Tehát ha azt kérdezzük, hogy el tudod-e képzelni a világot cigi nélkül, nem azt kérjük, hogy mondj le a dohányzásról. De akkor mit is jelent ez pontosan?

Létezik a ciginél jobb megoldás

A modern világnak hála, nagyságrendileg 10 év múlva már egyáltalán nem kell, hogy hagyományos cigarettát szívjon az, aki dohányzásra vágyik. A hevítőkészülékek és a hevítőrudak megjelenésével a cigaretta rengeteget vesztett népszerűségéből. Mivel a heat-not-burn technológia egy sokkal kevésbé káros lehetőséget ajánl a dohányzásra, így nem csoda, hogy egyre többen cserélik le a füstszagú és meglehetősen káros cigiket egy kényelmesebb és hosszú távon fenntarthatóbb variációra.

Persze nem volt ez mindig így, hiszen a különböző kulturális és társadalmi elvárások szinte sulykolták az emberekbe, hogy a férfiaknak dohányozni kell. Afrikai és ázsiai területeken a mai napig úgy tartják, hogy a dohányzás egy férfias tevékenység, így a nők számára tiltott. Persze ebből máshol is kizárták a nőket, mint oly sok mindenből, hiszen koszos, büdös és nem mellesleg káros szenvedély. A 20. század elején mégis megjelentek a dohányzó nők, de ők sem a kezükkel fogták a cigarettát, hanem egy szipkába helyezve élvezték azt.

Manapság ez már furcsának tűnhet, de akkoriban úgy tartották, hogy mivel nem egy tiszta folyamat, így inkább ne legyen büdös a kezük.

Amit még tudni kell a dohányzásról

Az, hogy a fiatalok mikor kezdenek rászokni a dohányzásra, már ha egyáltalán érdekli őket, nagyban függ az adott ország gondolkodásmódjától és attól, hogy mennyire szigorúan szankcionálják azt, hogy egy fiatalkorú cigizik. Akadnak országok, amik annyira dohányzásellenesek, hogy szinte fel sem merül, hogy a felnőtt férfiakon kívül mások is szívhatnak cigit. Általában elmondható, hogy a legtöbben az ázsiai országokban dohányoznak, míg Amerikában és Európában jelentősen kisebb százalékban.

