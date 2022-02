Hirdetés 31 perce

Tippek a hunyor (Helleborus) gondozásához és szaporításához

A hunyor nevű különleges, tavasszal nyíló virágot már az ókorban is nagy becsben tartották. Gyakran már télen is felbukkanhatnak a virágai, ezért akár a tavasz és a jó idő hírnökeként is gondolhatunk a hunyorra, latin nevén Helleborusra.

Forrás: ankert.hu

A hunyor legfőbb jellemzői A hunyor hazánkban őshonos növény, melynek három fajtáját különböztetjük meg: a kisvirágú, az illatos, valamint a pirosló hunyor, melyek mind védett növényként vannak számon tartva. A pirosló hunyorral főleg az Északi-középhegységben, a kisvirágúval a Dunántúlon, az illatos változattal pedig Dél-Dunántúlon találkozhatunk. A Helleborus egy középmagas évelő, mérgező növény, amely a boglárkafélék családjához tartozik, és lehet lombhullató vagy örökzöld is fajtáját tekintve. A hunyor fényes levelei mély- vagy világoszöld árnyalatban pompáznak. A virágok igazán különleges kinézetét a csésze alakban bókoló, többféle színű szirmaiknak és a sárga porzóiknak köszönhetik. A szirmok tartalmazhatnak fehér, sötétvörös, rózsaszín, de akár kék és zöld árnyalatokat is. Ezeket a csodás színeket pedig szerencsére sokáig élvezhetjük, hiszen a hunyor majdnem egy teljes hónapon át virágzik. A csészelevelei pedig sokáig megmaradnak, csupán zöld vagy bíbor színre váltanak. Így ültessük és gondozzuk A hunyor gondozása során - bármilyen különleges tulajdonságokkal is rendelkezik - legfőképp a minőségi paraméterekre szükséges figyelnünk a mennyiségi mutatók helyett. A növény a meszes, félárnyékos talajt kedveli, amelynek jó vízáteresztő képessége van. Az ültetését érdemes nyár végén, ősz elején elvégezni, ugyanis ilyenkor ideális a tőosztással való szaporítás. A növény tél végi vagy kora tavaszi virágzása miatt nyáron nem szükséges öntözni, bármilyen nagy is a forróság. Bár a hideget jól bírják, az igazán fagyos időjárás bennük is kárt tehet, így érdemes ősszel gondoskodni a tövek védelméről lomtakaró vagy kéregmulcs segítségével. A hunyor elszáradt leveleit érdemes levágni annak érdekében, hogy megelőzzük a levélfoltosságot, amely a növény pusztulásához vezethet. Sajnos a gyökérrothadás, a gombás és a vírusos betegségek is megtámadhatják a növényt, ezért érdemes a fertőzésmentességre törekedni a fertőzött részek eltávolításával. Tudnivalók a szaporításáról A hunyort kétféleképpen szaporíthatjuk: tőosztással, valamint maggal való szaporítással. Előbbi esetében érdemes nagyon óvatosan bánni vele átültetés esetén, mert azt nehezen viseli. Utóbbinál pedig tavasszal az anyanövény körül elszórt és kikelt kis magokat szedjük ki, majd ültessük őket végső, ideális helyükre. A kis magokat akár 2-3 évig is tarthatjuk cserépben azelőtt, hogy végső helyükre ültetnénk őket, csupán a téli hidegtől szükséges megóvni őket. Az Ankert honlapján minden fontos tulajdonságot megtalálunk a hunyorról, legyen szó a gondozásról vagy szaporításról egyaránt.

