Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, hogy a terveinkkel, elképzeléseinkkel egyező projektekre pályázhassunk. Fontos szempont, hogy ezek tényleges szükségleteket és igényeket elégítsenek ki, hiszen számunkra a la - kossági igények szem előtt tartása az első - fejtette ki a polgármester.



Tervek 2022-re

Az új év első napjait pályázatok beadásával kezdtük és ez várhatóan folytatódik. Január 5-én egy önkormányzati bölcsőde építésére nyújtottunk be pályázatot, míg 14- én energetikai és egy csapadék - víz elvezetés tárgyú projekt került beadásra. A beadások előtt többször egyeztettünk Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal, aki segítette munkánkat.

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére és a zöldfelületek fejlesztésére. Ennek érdekében az elmúlt években zöldfelület fejlesztéseket végeztünk, amelyeket idén is folytatunk. Ennek keretében rózsákat ültetünk a város több pontján, illetve a már megkezdett fásítási programot is folytatjuk. A zöldterület fejlesztés eredményeként megújuljanak parkjaink és közterületeink, így hozzájárulva az itt élők életminőségének javításához is.

A modern és lakosságbarát közösségi közlekedés fejlesztése során a 21. század követelményeinek megfelelő tíz új buszmegálló építésére kerül sor. Ezzel már azokra a helyekre is modern buszvárók kerülnek, ahol eddig semmi nem védte az utazókat - ismerteti a polgármester.

Pályázati forrásból több száz méterrel újultak meg útszakaszok, járdaszakaszok. A felújított utak és járdaszakaszok hosszát szintén az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is növelni kívánjuk, kiemelten figyelve a már nagyon rossz minőségű járda - szakaszokra. Saját költségünkből folytatjuk a kátyúzási és padka-rendezési munkálatokat. A saját forrásból, megépült Mester utcai parkoló után, idén a Bolyai utcai üzletsor előtt is parkolót építünk. Több mint 3,5 kilométerrel bővült a kerékpárutak hossza, elérve a város végpontjait. A meglévő közel két kilométeres szakasz újra aszfaltozása mellett, több mint 3,5 kilométeren alakítottunk ki burkolt padkát, ennek köszönhetően Felsőzsolcáról minden irányban megközelíthetővé válnak a környező települések a kerékpárt kedvelők számára, amint ezeken a településeken is kiépítésre kerül a kerékpárút hálózat. Ez Miskolc részéről előreláthatólag idén fog megvalósulni.



Kulturális értékek fejlesztése

Felsőzsolcán az elmúlt évek fejlesztéseit folytatva megújulnak városunk kulturális értékei is. Felújításra kerül a Bárczay-kastély épülete, mely ott - hont ad több időszakos kiállításnak és színvonalas rendezvénynek, így méltó módon tudják fogadni az ide látogatókat. Az önkormányzat és a Felsőzsolcai Lokálpatrióta Kör összefogásával számos emlékmű került és kerül idén is felújításra, valamint a közösségi élet is felpezsdült rendezvényeink által, melyeket idén is megrendezünk a hatályos jogszabályok betartásával. A Családi forgatag és az Alma Feszt mellett a Kastély koncertek is várják majd az érdeklődőket, újra indult és 2022- ben is folytatódik a Sajó-Parti Nemzeti Estek, a várossá avatás 25. év - fordulója alkalmából pedig szintén színes programokkal készülünk. Mindemellett közösségi tereinket is felújítjuk és új attrakciókkal bővítjük.

A rollert és gördeszkát kedvelő fiataljaink számára sportközpontunk skate parkkal bővül, a Sportpálya, illetve a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ mellett található játszóterek pedig felújításra kerülnek.

Energetikai fejlesztések

Az elmúlt évben számos munkálatokat végeztünk az épületeinken.

Megvalósult a Rendezvények Háza és a mályi üdülő tetejének vízszigetelése, több közintézményben burkolási, festési munkálatok történtek. A Rendőrség épületében új helyiséget alakítottunk ki, festettünk és fejlesztettük a vízhálózatot.

Mivel az elmúlt időszakban nem történ érdemi felújítás, így további munkálatok vannak tervbe véve a 2022-es évben is.

A konyha épületének energetikai felújítási munkálatai mellett, mely az elmúlt év októberében vette kezdetét, a hónapban történt nyílászárók cseréjével a GAMESZ iroda épületének felújítása is folyamatban van, és hamarosan elkezdődnek a GAMESZ műhely épületének energetikai felújítási munkálatai is.

A Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül megvalósuló elemek a hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, napelemes rendszer kiépítése, fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, valamint projektarányos akadálymentesítés. A GAMESZ iroda épületén a felsorolt elemeken kívül tetőcserét és belső felújítási munkálatokat is végez önkormányzatunk, melyet saját forrásból valósítunk meg a racionális energiagazdálkodás elősegítése, valamint az épületek energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése érdekében - összegezte Szarka Tamás.

