Ez közvetett módon kihatással van a lakossági hitelszerződésekre is. Tulajdonképpen mindenféle piaci változás, így az alapkamat emelkedése is kamatfordulókor hatással van a kölcsön feltételeire (kamat, törlesztőrészlet). Éppen ezért 2021. december 24-én megjelent a rendelet a lakossági hitelek átmeneti kamatfixálásáról, amit kamatstopnak is neveznek. Ez a rendelkezés a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkező fogyasztókat, családokat szeretné megóvni a hirtelen megemelkedő kamatoktól fél éven keresztül.

-A kamatstop a fogyasztók által felvett referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású jelzáloghitelekre vonatkozik. A módosítás kiterjed a feltételeknek megfelelő támogatott lakáshitelekre is. Azonban fontos kiemelni, hogy a többi hitelszerződésre nem érvényes a kamatstop (például a személyi kölcsönök, folyószámlahitelek, hitelkártyák stb.).

-2022. január 1-je és 2022. június 30-a között lesz érvényben a kamatstop, azaz ebben az időszakban vannak fixálva az érintett kölcsönök kamata.

-A 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatok lesznek az érvényesek az érintett kölcsönökre.

-A lakossági hitelek kamatát a bankok egyoldalúan csak kamatfordulókor módosíthatják, a mostani kamatstop életbelépéséhez azonban nem szükséges megvárni a kamatfordulót. Tehát a 2021. október 27. és 2022. június 30. között átárazódó változó kamatozású lakáshitelek feltételei kedvezőbbek lesznek a kamatfixálás miatt 2022. első félévében.

-A pénzintézet az elengedett kamat összegével nem növelheti meg sem a tőketartozását, sem a kamattartozását a kamatstoppal érintett adósok számára.

-A kamatstop miatt módosuló szerződést nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni, így ilyen jellegű költsége sem lesz az érintett hitel adósainak.

Ha Önnek is segítségre van szüksége arra, hogy egy független tanácsadóval beszélje át hitelszerződését, forduljon bizalommal a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI) szakértőihez, akik díjmentesen adnak tanácsot a témában. Természetesen minden egyéb pénzügyi terültet érintő kérdésben is állnak a fogyasztók rendelkezésére.

Elérhetőségek:

Cím: 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. I. em. 10. (a Szinva Terasz mellett, a “Szemere Palota” épületének emeletén) // Telefon: +36 30-487-3609 (ügyfélfogadási időben!) // E-mail: [email protected] // Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00 // SZERDA: 10:00-16:00 // CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.