Egyéni nézőpontoktól függetlenül azonban akad egy olyan mondhatni aranyszabály, aminek a birtokában esélytelen mellényúlni, tehát a beszerzés eredményessége látványosan borítékolható!

Na, de mi ez a titok?

Nem borzoljuk tovább a kedélyeket. A férfi pulóverek palettája széles spektrumot jár be. Ez bizony jó hír, mert a gyakorlatban egyet jelent a bőséges kínálattal. Mindenki, aki szeretne, könnyedén ráakadhat arra a modellre, ami a szívének és a testének kedves. És itt a lényeg: a test. Pontosabban az alak. Mert attól még, hogy egy pulcsi férfiaknak készült, ezerféle lehet, ahogyan az erősebbik nem tagjai is merőben különböznek egymástól. Tehát mondhatnak a divatlapok akármit, susoghat a szomszéd bármit, vagy tanácsokat osztogathatnak a haverok, valójában egyik sem mérvadó. A fő egyrészt az egyéni ízlés, másrészt a titok, ami persze sohasem volt az: az alak.

Aki zömökebb testalkatú, vagy kifejezetten kidolgozott idomokkal rendelkezik, annak leginkább két választás javasolható. Az egyik a feszes modellek előnyben részesítése, ugyanis így a forma szó szerint kidomborítható, amennyiben ez cél. A másik pedig a lenge, lezser viselet, amivel automatikusan együtt jár a könnyedség, szabadság érzése. Nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy mindez elsősorban ízlés kérdése. Aki határozottan vékony, annak nem mindig előnyösek a passzentos alternatívák, ellenben a túlzottan nagy mozgásteret borítékoló verziók sem a legjobbak. Ilyen esetben kifizetődő taktika egyfajta arany középutat kialakítani.

A galléros vagy a gallér nélküli fazonok a népszerűbbek?

Aligha lehet e kettő közül objektív tényezők alapján választani. Van, akinek ez, van, akinek az áll jól. A divat berkeiben továbbra is kedveltek a magasított nyakú modellek, de ettől még kétségtelen tény, hogy nem mindenkinek megfelelőek.

Ha már gallér, akkor sokan az ingeket preferálják inkább. A https://answear.hu/k/ferfi/ruhazat/ingek oldalon feltárulhat a nem mindennapi perspektívát kínáló paletta. Az biztos, hogy sem színekben, sem mintákban nincsen hiány. És ez ugyanúgy a pulóverekről is elmondható.

A tél árnyalatai közé főleg a sötétebb variációk tartoznak, míg a tavasz bizony a színválasztás milyenségében is hozhat némi enyhülést. Ám valójában abszolút nem évszakfüggő, hogy előkerülhetnek-e a vidámabb árnyalatok. Mind többen szavaznak a hagyományosnak mondható alternatívákon (fekete, fehér, kék, zöld) kívül másra, ezzel is színt csempészve az olykor szürke hétköznapokba. Bár igaz, ami igaz, a szürke térhódítása is megfigyelhető, már ami a textíliák festését illeti.

Jelenleg a rendelkezésre álló színpaletta széles skálán mozog, tehát gyakorlatilag nincsen olyan variáns, ami ne bukkanhatna fel. Még a rikító ötletek is láthatóan díjnyertesek. A lényeg mindig az egyediség!