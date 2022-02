Nézzük meg, milyen eszközöket, anyagokat kell beszerezned, ha Te magad is belevágnál az ilyesféle alkotásba!

Foltvarrás alapfelszerelése

Egy egyenesen varrni tudó varrógép alapvető részét képezi azoknak az eszközöknek, amire szükséged lesz. Nem kell bonyolult, összetett gépet választanod, egy egyszerű is tökéletes lesz. Ha szeretnéd, akár kézzel is varrhatsz. A gépbe természetesen kell tű, cérna és orsó is. A tű legyen univerzális, a cérna készüljön pamutból vagy poliészterből.

Ha az anyagok közül kell választanod, voksodat a pamutvászon mellett tedd le, hiszen ez a legalkalmasabb a foltvarrásra. Az anyagot pedig csak szabóollóval vágd. Emellett papírvágó és cérnavágó ollót is érdemes beszerezni. Na meg persze mérőszalagot és valamilyen, jelölésre alkalmas eszközt is. Ezek mindegyike és még annál is több termék megtalálható a Butika.hu webáruház patchwork varrás kínálatában.

… és amire elsőre nem gondoltál

Bizony, van néhány kiegészítő, ami jól jön még a foltvarráshoz. Ilyen például egy grafitceruza és másolópapír a minták, formák megrajzolásához, valamint rengeteg gombostű, amihez egy tűtartó is dukál. A foltok létrehozásához patchwork vonalzóra és vágólapra is szükségünk lesz. Ez utóbbiból érdemes nagyobb méretűt beszerezni, hiszen azt jobban ki lehet használni, minden méretű forma kialakítására alkalmas.

Több réteg egymáshoz való rögzítését elvégezheted férceléssel, de használhatsz hozzá hajlított gombostűt, esetleg ragasztósprayt is, amely ideiglenesen rögzíti egymáshoz a rétegeket. Ez a legegyszerűbb és legpraktikusabb megoldás az anyagok rétegezésére. Ha azonban a fércelést választod, vegyél hozzá kézi varrótűt, és annak alkalmazásával végezd el a feladatot.

A foltvarrás nem kizárólag varrásból áll, legalább akkora szerepe van a vasalásnak is. Így vasalóra és vasalódeszkára is szükséged lesz a munkavégzéshez. Az otthoni, általános használatban lévő gép maximálisan megfelel erre a célra, nem kell újat venni helyette. Az igazán apró darabok simításához azonban jól jöhet egy kisebb méretű vasaló is.

Természetesen a felsorolt kellékeknél még jóval több elérhető, amely a könnyű és precíz foltvarrás kivitelezését szolgálja. Ezeknek az alapvető dolgoknak a beszerzésével azonban már bátran belevághatsz a foltvarrásba! Alkoss különleges és páratlan termékeket otthonodba, dekorációs célra, ajándékba vagy öltözék gyanánt. Patchwork technikával csodás darabok készíthetőek és kikapcsolódásnak sem utolsó, épp ezért választják olyan sokan ezt a hobbit.