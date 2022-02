Folyamatosan folynak a fejlesztések Csobajon. A Taktaköz szívében egyszerre több beruházás is folyik, szemmel látható a változás. Az egyik leglátványosabb az iskola épületét érintette, az intézményben TOP-os forrásból végezték el az energetikai korszerűsítést. Az épületen belüli munkálatok mellett kicserélték a nyílászárókat és a teljes épület szigetelést kapott, melynek köszönhetően külalakja is megújult. Emellett a szomszédos óvoda tetőhéjazatát is kicserélték, valamint új előtetőt építettek. A településen fontos, hogy a felnövekvő generációt és családjukat minden területen segítsék, hiszen hamarosan új bölcsőde is épül, hogy a legkisebbek színvonalas ellátása is megoldódjon, tudtuk meg Ivanics Imre polgármestertől.

A Taktaközön átvezető út rekonstrukciója ugyan nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, de a változást minden itt élő megtapasztalja. Eddig az ország legrosszabb útjai közé tartozott a Tokajt Szerenccsel összekötő szakasz, ám ezt már közel teljes egészében felújították. Ezzel összhangban a községben lévő kritikusabb állapotban lévő utcákat is teljes szélességében javították, valamint új területek is aszfaltburkolatot kaptak. Emellett a Kifli-tóhoz vezető külterületi utat is sikerült mintegy hatvanmillió forintból új zúzottkő burkolattal ellátni.

– Az egykoron varrodaként működő épületből közösségi épületet és vendégházat alakítunk ki, a munkálatok itt is a befejezéshez közeli állapotban vannak. Csobajon jelenleg nem működik vendégéjszakára kiadható szálláshely, a hiányt ezzel szeretnénk pótolni a közeljövőben. Ezen túlmenően pedig már átadtuk a szintén felújított házasságkötő termet, ami a közösségi épület elkészültéig most rendezvényteremként is funkcionál és több rendezvénynek, megemlékezésnek, illetve bálnak is otthont adott már – tette hozzá Ivanics Imre.

Kerékpáros és lovas turizmus a cél

Termelői piac kialakítására is van nyertes pályázata az önkormányzatnak, de szeretnék, ha az ezzel szomszédos egykori malom épülete is megújulhatna. A lepusztult állapotban lévő többszintes ingatlan hasznosítására vannak elképzeléseik, de elsőként forrást kell találni a felújításra. További cél, hogy a Taktaközt egy olyan turisztikai útvonalon kötnék össze Hegyaljával, ami a vidék érintetlenségét mutatja be az ide érkezőknek. A kerékpáros mellett potenciált látnak a lovas turizmusban is, a Tisza partján pedig egy oktatási, ismeretterjesztési célokat szolgáló tanösvényt is kialakítanának.

