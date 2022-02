Persze a legtöbben csak a száraz tényekre kíváncsiak, hogy mennyibe kerül, mik a feltételei vagy a kizáró okai, esetleg meddig tart a lábadozás. Ugyanakkor számos érdekesség is övezi a femtolézeres látásjavító műtétet, melyek közül talán párat tudunk, de biztos lesz a felsorolásban olyan, amiről nem is gondoltuk, hogy így van.

1. Az első a gyakorlatban is használható femtolézer kifejlesztése egy magyar fizikus nevéhez kötődik

A modern, femtolézeres eljárás kitalálása nem hozzánk, magyarokhoz kötődik, ám az, hogy a gyakorlatba is használni lehessen, az már igen, mégpedig dr. Juhász Tibor fizikushoz, aki 1994-ben ültette át az elméletet a gyakorlatba Amerikában.

2. Magyarországon már a 90-es években kezeltek femtolézeres eljárással szemet

Nem is gondolnánk, hogy a világ első femtolézeres látásjavító műtétjére Budapesten került sor. Pedig így igaz, méghozzá 1997-ban, amikor a szegedi és budapesti fizikusok és orvosok elsőként próbálták ki a femtolézert a gyakorlatban. Ez a fajta lézeres szemműtét a Focus Medicalban is elérhető.

3. Magyarországon négyféle látásjavító eljárást is használnak

Nem is gondolnánk, hogy a látásjavító eljárásból többféle is van, hiszen csak azt figyeljük, hogy lézeres szemműtét, amitől van megijedünk vagy nem. Persze érthető, a műtétek sokfélesége is, hiszen, ahogy halad a technológiák fejlesztése, mindig újabb és újabb módszereket találnak ki. Kezdetben a lézeres látásjavítás az érzékeny szemfelszín formálását jelentette, később azonban kifejlesztették a lebenykészítéses, két lépcsős eljárást is. Először az első lépést még mechanikusan végezték, a második lépést pedig a lézeres technológiával. Az újabb technológia már lehetővé tette, hogy mindkét lépést lézerrel végezhessék, a legújabb eljárások pedig már meg is kerülik a lebenykészítést, és még az eddigieknél is kíméletesebben formálják a szaruhártyát a látás javításának érdekében.

4. A világon már 10 milliónál is több femtolézeres látásjavító műtét volt

Természetesen nemcsak mi magyarok használtuk ki 1997 óta a lézeres szemműtét előnyeit. A módszer hamar népszerűvé vált szerte a világon. Mára már több mint 5 millióan estek át femtolézeres szemműtéten, ami több mint 10 millió megműtött szemet jelent.

5. Nemzetközi híresség is javíttatta meg így a látását

Ahogyan a magyar hírességek, úgy a nemzetközi sztárok sem maradtak ki a lézeres szemműtét nyújtotta előnyökből, vagyis csak divatból fogunk látni szemüveget Brad Pitten, Courtney Coxon vagy Tiger Woodson.

6. Magyar hírességek is döntöttek már a femtolézeres látásjavítás mellett

A szemüveg sokszor divatos, de vannak esetek, amikor bizony akadályt jelenthetnek. A színpadon vagy a média területein is zavaró lehet a szeművel, ezért már több színész, zenész és előadóművész döntött a látásjavító lézeres szemműtét mellett, mint például Détár Enikő, az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja, Kabai László, Illényi Katica, Litkai Gergely, Papp Gergely, vagyis Pimasz úr, és Südi Iringó is.

7. A lézeres látásjavítással 100 % feletti is lehet a látásélesség

Az általános tény, hogy a lézeres látásjavítással élesebben fogunk látni, azt azonban sokan nem is gondolnák, hogy akár 125% vagy 150%-os látásélességet is elérhetnek, vagyis még annál is jobb látásunk lehet, mint korábban szemüvegben.

8. Elképesztően pontos az eljárás

A szaruhártya egy viszonylag kis felület, így nem csoda, ha az eljárásnak tűpontosnak kell lennie. A szemműtéthez használt lézer képes lenne egy hajszálról egyetlen sejtsort eltávolítani, vagyis hihetetlen pontosságú eljárásról van szó.

9. Öregszeműség kezelése is lehetséges

Az öregedés természetes folyamat, ami a szemünket is érinti. Az öregszeműség (presbyopia) során a közellátásunk romlik, mert a szemlencse veszít a rugalmasságából. Ezt a problémát viszont a lézeres szemműtét már tudja orvosolni, vagyis nem kell feltétlen beletörődnünk, hogy idősebb korunkra szemüvegre lesz szükségünk.

10. Garanciális a látásjavító műtét

A lézeres szemműtét egy komoly beavatkozás, nem is csoda, ha a műtét előtt pontos felmérést készítenek az orvosok, hogy valóban alkalmasak vagyunk-e a műtétre. Egyes helyeken még garanciát is vállalnak a beavatkozásra.

