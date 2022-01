Vállalati működés és elvárások

A cégek számára alapvető fontosságú, hogy folyamataikat és a cég egészét folyamatosan úgy alakítsa, hogy azok aktuálisan megfeleljenek a vevői igényeknek és más környezeti elvárásoknak. Ennek felügyelete és levezénylése azonban képzett szakembert kíván.

A vállalatok optimalizált működése kiemelt szempont | Forrás: apave.hu

A cégek és vállalkozások működésük során jellemzően igényeket elégítenek ki, vevőket, partnereket látnak el árukkal, szolgáltatásokkal és sok más egyébbel. A mindennapi munka során ezek a cégek azért dolgoznak, hogy ne csak fenntartsák, hanem növeljék is a vevői elégedettséget. Az eredményeket lényegében a folyamatok termelik meg, melyeket aztán a vállalat eljuttat a fogyasztókhoz. Ezek a folyamatok ugyanakkor állandó felügyeletet igényelnek. A folyamatok kulcsparamétereinek mérése és az elvárások megfogalmazása mind segítik a fejlődést.

Napjainkban a folyamatmenedzsment már nem csupán a folyamatok újragondolását jelenti, hanem a teljes irányítási rendszer átértékelését is. Ennek célja, hogy a vállalat működése a hatékonyság növekedésével járjon együtt, ezzel is fokozva a vevői elégedettséget. A céges folyamatok állandó revíziója és optimalizálása nem könnyű feladat, hiszen a vállalat működésének mélyreható ismerete és az aktuális vásárlói igények ismerete is szükséges hozzá, sok egyéb faktor mellett. A folyamatmenedzsment tréning célja pedig éppen az, hogy erre alkalmas szakembereket képezzen ki.

A folyamatmenedzsment koncepciója

A folyamatok irányításának és optimalizálásának célja lényegében azok átláthatóságának biztosítása. Ha a cég működése kellőképpen transzparens, a szakemberek számára is jóval átláthatóbb a folyamatok egésze. Ezáltal mélyebb elemzés történhet, mely segít megérteni, hogy a cég hogyan és milyen mértékben képes alkalmazkodni a fogyasztói elvárásokhoz. A folyamatmenedzsment tréning egyik fontos alapeleme ezen szemlélet elsajátítása, mely által a nagy egész mellett az apróbb részterületekre is képesek leszünk fókuszálni.

A folyamatmenedzsment lényegében két nagyobb szegmensre osztható: folyamatátalakítás és folyamatirányítás. Előbbi esetében már meglévő folyamatok átalakítására vagy új folyamatok létrehozására kerül sor. Ennek során történhetnek át- illetve újjászervezések és egyéb radikális lépések is, ám a végcél minden esetben a cég működésének optimalizálása. A folyamatirányítás a következő lépcső, ahol az át- és kialakított szabályrendszerek mentén a cég működése hosszútávon is biztosított.

A képzés során elsajátítható a folyamatmenedzsmenthez tartozó háttértudás | Forrás: apave.hu

Képzett szakemberek, optimalizált folyamatok

A folyamatmenedzsment képzés lényege a folyamatmenedzsment szemléletének és gyakorlati mibenlétének megismertetése a résztvevőkkel. Ennek legegyszerűbb módja konkrét példákon keresztül lehetséges, a képzés tehát erősen gyakorlatorientált. A képzésben résztvevők megtanulják a folyamatmenedzsment rendszer kiépítésének legfontosabb lépéseit, ezáltal pedig saját vagy mások vállalkozását is sikeresen fejleszthetik majd.

A folyamatmenedzsment tréning naprakész és hosszútávon is jól alkalmazható tudást biztosít. A vállalati kultúra fejlesztésére állandó igény mutatkozik, a résztvevők és a képzést teljesítők ezáltal piacképes szakmához jutnak. A cél az állandó fejlődés, az ezt elősegítő szakemberek képzése pedig létfontosságú a cégek jövőjének szempontjából is.