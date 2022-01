Akkor is kapóra jön ez a kalkulátor, ha szeretnéd tudni, hány éves volt egy rokonod, vagy éppen Te, amikor egy bizonyos esemény történt. Amikor a történelemkönyvek előtt ülünk, gyakran találkozunk olyan eseményekkel, amelynek idejében szüleink vagy nagyszüleink már életben voltak. Ha érdekel, ők épp hányadik évüket taposták akkoriban, a dátumkalkulátor hamar kiszámolja neked.

Ha már rokonságnál tartunk, íme a leghasznosabb felhasználási módja a kalkulátornak! Sokan adják a fejüket családfa kutatásra. Érdekes utánanézni, végigkövetni, hogy honnan is származunk, meddig érnek el családunk fájának ágai. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy megtudod, ki mikor született, halt meg, hány évet élt. Ezek az adatok azonban gyakran hiányosak. Vagy csak a halál időpontja és az adott személy életkora, vagy épp csak a születés és az életkor van megadva. Olyan is előfordul persze, hogy pont az életkor marad le valahol.

A kor- és dátum kalkulátor használatával

hamar pontot tehetsz az ügy végére.