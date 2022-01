Az 1,3 milliárd euróból megvalósuló beruházás nemcsak a MOL történetének eddigi legnagyobb organikus befektetése, de országos viszonylatban is az egyik legjelentősebb. A kivitelezés meghaladta a 80%-ot, a teljes projekt, amelybe az előkészítés és tervezés is beletartozik, pedig elérte a 89%-os készültséget. A gyárban ma elérhető egyik leghatékonyabb és környezetkímélő módszerrel állítanak majd elő poliolt, amelyből többek között szigetelő anyagok, bútorok, háztartási eszközök és autóalkatrészek készülnek.

A poliol komplexum egyike a MOL 2030 stratégiája keretében megvalósuló kulcsfontosságú magyarországi beruházásoknak. A stratégiai átalakulás fontos eleme, hogy az üzemanyag termékek arányát csökkentik a petrolkémiai és vegyipari termékek javára. A MOL százhalombattai finomítójában a kőolajból az üzemanyagok mellett ún. vegyipari benzint is állítanak elő, amelyet a tiszaújvárosi MPK-ban vegyipari alapanyagokká dolgozzák fel. Ezek egyik csoportja a különféle poliolok, amelyet évente mintegy 200.000 tonna mennyiségben gyártanak majd. A MOL Petrolkémia és Tiszaújváros már eddig is Európa vezető vegyipari központjai közé tartozott, de a poliol beruházással a legszűkebb elitbe lép be. A poliol üzem elindulása után a MOL a régió első olyan vállalata lesz, amely a kőolaj kitermelésétől a poliol előállításáig kézben tartja a gyártás teljes értékláncát.

A projekt jelenleg 89 százalékos készültségi szinten áll, teljes egészében befejeződtek a tervezési munkák, amelyeken 350 mérnök dolgozott Indiában, Thaiföldön, Németországban és Magyarországon. A kulcsberendezések tervezése, gyártása és helyszínre szállítása megtörtént, Olaszországtól Thaiföldig a világ minden tájáról érkeztek elemek az új gyárhoz. Többek közt 80 készülék hajózott fel a Tiszán, amelyek súlya 10 és 250 tonna között volt, méretük pedig néhány métertől 73 méterig terjedt. A kivitelezés, azaz a helyszíni építési munkák 80%-ot meghaladó készültségen állnak. Az építkezés 35 hektáron folyik, az elmúlt két év alatt összesen 13.000 tonna acélszerkezetet építettek meg, ami két Eiffel torony megépítésére elegendő mennyiség. Emellett lefektettek 2500 kilométer kábelt, és közel 700 kilométer csővezetéket szereltek össze. Az építési munkálatok befejezése 2022 második felére várható.

„A poliol projekt az egész MOL-csoport történetében fontos mérföldkövet jelent, hiszen a régióban egyedülálló, csúcstechnológiás komplexum megépítésével tovább erősítjük vegyipari pozíciónkat, munkahelyeket teremtünk és a vállalat átalakulást is felgyorsítjuk. Az építkezésen résztvevő mintegy 2500 szakmunkás kiváló munkát végez, így a tervek szerint az év második felében elkészülnek az építési munkálatokkal. Ez sok új lehetőséget teremt a vállalatnak és az egész országnak, hiszen a poliol napjaink egyik legkeresettebb műanyagipari alapanyaga” – mondta Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója.

A poliolt számos különböző iparágban használják fel termékek, eszközök és építőanyagok gyártására. Fontos alapanyag a textiliparban, bútoriparban (párnák, ülések), autóiparban (karosszéria-elemek) és építőiparban (szigetelő habok) egyaránt. A felhasználási területe rendkívül széleskörű és sokrétű.

A tiszaújvárosi üzemben a ma elérhető egyik leghatékonyabb és környezetkímélő módszerrel állítanak majd elő poliolt, a Thyssenkrupp és az Evonik által használt HPPO (hidrogén-peroxidból propilén-oxid) eljárással.

