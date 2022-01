Igyekszel a lehető legjobb gazdivá válni, de nem tudod milyen étrend lenne számára tökéletes? Vegetáriánus vagy, és elgondolkodtál azon, hogy esetleg a kutyust is úgy neveld? Olvass tovább, és tudd meg, hogy neki való-e vagy sem!

A kutyák természetes táplálkozása

A kutya a farkas leszármazottja, vagyis egy ragadozó. A természetben hússal táplálkozott, kisebb és nagyobb zsákmányállatokkal, melyekben bőséges az állati fehérje és a zsírtartalom. Ezeken túl fogyasztott még magvakat, növényi részeket is, így szénhidrát és ásványi anyag bevitellel is számolhatunk. Akkor miért is kellene átszoktatni egy teljesen természetellenes étrendre? Amely nem kedvez a szervezetének, nem tartja szinten egészségét.

A fogazata is jól mutatja, hogy mindenevő. Vagyis növényevő és húsevő egyszerre. Vajon megoldható a vegyes étrendtől való eltérés, mely teljes mértékben szembemegy a biológiával? Kizárólag maradékon nem tartható egy állat, hiszen a kutya táplálkozása teljesen más, mint az emberé. Bizonyos élelmiszerek pedig különösen veszélyesek a számára.

Tartható a kedvenced vegetáriánus étrenden?

Megoldható, de nem javasolt! Hiszen ha egészséget, jóllétet kívánsz neki, és azt szeretnéd, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, a számára ideális táplálékot kell biztosítanod neki! Akkor optimális az étrendje, ha megfelelően gyarapodik, nem romlik az egészsége, fedezi a fehérjeszükségletét. Ehhez azonban állati szöveteket, csontokat és minőségi kutyatápot kell fogyasztania. Prémium állateledeleket, száraz kutyatápokat találsz a Grandopet.hu oldalon, amelyek képesek kielégíteni kedvenced minden szükségletét!

A vegetáriánus étrenddel jelentősen romlana az életminősége, a testi állapota és a hangulata. Az aminosavak szintén nagyon fontosak az egészsége szempontjából, ráadásul csak 12-t tud előállítani a szervezete, a többi a kívülről bevitt táplálékkal biztosítható. Nem ideális táplálás esetén képtelen jól érezni magát.

Mi, emberek, ínyencek vagyunk, van igényünk különleges falatokra, de egy kutya nem a külcsínnel foglalkozik, számára az evés nem egy rituálé, csupán az éhségét akarja csillapítani, vagyis az alap szükségleteivel foglalkozik.

Felelősséggel a kutyusért!

A vegetáriánus táplálás egy kutya számára nem természetes, nem ideális. Ahhoz, hogy minden alapvető tápanyag, aminosav, vitamin megfelelő mennyiségben a szervezetébe jusson, kiegyensúlyozott étrendet kell kialakítani. Nem elég szeretettel elhalmozni, a testi állapotára is oda kell figyelni! Gondos gazdiként add meg számára azokat az ételeket, melyektől boldognak, energikusnak, egészségesnek érezheti magát! Így öröm lesz neki a veled töltött idő, és hű barátod lesz hosszú időn keresztül. Ha mégis hajthatatlan vagy a vegetáriánus irány kapcsán, beszélj állatorvosoddal, hogy milyen táplálékkiegészítőkkel lehetne javítani az étrendje minőségén!

(PR-cikk)