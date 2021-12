Az idén is Egerben rendezték meg a Nemzetközi Népzenei Palócgálát az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében, amelynek keretében hangszeres szólisták, együttesek, népdalkörök léptek fel. Számos alkalommal nevezett már nyékládházi a népdalkör is, és mindig nagyszerű eredménnyel tértek haza. Öt arany minősítéssel a hátuk mögött most ezüst minősítéssel zárták a rangos gálát. Ebben az évben a pandémia miatt online nevezéssel vettek részt a programon, ahol borsodi népdalokat énekeltek. A dalkör tagjai bíznak abban, hogy jövőre személyesen is részt vehetnek az eseményen.

Az oklevél épp az idei utolsó találkozójuk délelőttjén érkezett meg postán, az ünnepekre készülő hangulatban igazán nagyszerű ajándék volt az átvétele.