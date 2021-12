Beadásra került két külterületi utunk felújítására is pályázat, amelyek Sajóecseggel és Szirmabesenyővel kötik össze a településünket. Nagy reményekkel várjuk a TOP Plusz kiírásait is. Az idén a munka mellett jutott idő a szórakozásra is. Képviselőtestületünk részt tudott venni a Keresztúr Nevű Települések XXI. Nemzetközi Találkozóján, Rákoskeresztúron és nyáron már meg tudtuk tartani a Falunapunkat, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet támogatott. A lakossági visszajelzésekkel alátámasztva egy jól sikerült programot még ki sem pihentünk, szeptember végén meg tudtuk tartani az első Keresztúri Szőlő és Bor Napját is a Mulatós Hacacáré programokkal színesítve. Ez a programunk is nagy sikert aratott, ami minden generációnak biztosított szórakozási lehetőséget azon a szép napsütéses őszi napon.