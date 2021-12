– A Varbói Gyermeknapot a község önkormányzata szervezésében idén június első vasárnapján tartottuk. A tó melletti virágos-fás területen, szép környezetben remek időjárás és gumivár, csúszda, fagylalt, vattacukor várták az idelátogató családokat, ahová közel 500-an látogattak el Varbóról és a környező településekről. A népszerűség a jó időn és a gyönyörű helyszínen kívül köszönhető annak a sokféle programnak is, melyen a gyermekek részt vehettek. A gyermekhorgászverseny, lufihajtogatás, kalandpark látogatás és interaktív vetélkedők gazdag programválasztékot nyújtottak minden korosztálynak. Minden adott volt ahhoz, hogy mind a gyermekek, mind az őket kísérő szülők élményekkel gazdagodva egy kellemes napot töltsenek el a Varbói tó partján. Sikeres falunap Augusztus 14-én rendezték Varbó község falunapját. Az eseményen jelen volt Hubay György, a térség országgyűlési képviselője, aki beszédében köszöntötte a település lakosságát, majd Czakó Norbert polgármester a Varbón történt és folyamatban lévő fejlesztésekről és az elért eredményekről tájékoztatta a rendezvényen megjelenteket. A látogatókat az önkormányzat bog – rácsgulyással várta. A közös ünnepléshez szükséges jó hangulatról a Csárda Zene – kar, Eperjesi Erika, Kriston Milán, valamint a Túlélő Zenekar gondoskodott. Varbó Község Önkormányzata minden évben köszön – ti szépkorú lakosait. Ebben az évben ismét lehetőség nyílt arra, hogy a község faluházában közösen ünnepelhessenek az Idősek Napja alkalmából. Az ünnepségen Czakó Norbert polgármester külön-külön is köszöntötte a két legidősebb varbói lakost, valamint a legrégebben házasságot kötött párokat. A polgármester köszöntőjét követően az Operett Miskolcz színvonalas műsora, majd tombola – sorsolás, ajándékosztás, valamint finom vacsora zárta a jó hangulatú rendezvényt. Varbó Község Ön – kormányzatának hosszú távú célja a turizmus fejlesztése, szem előtt tartva a település és az itt lakók integritását is. Számos ötlet vár meg – valósításra, akad munka és kihívás ezen a területen is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül elnyert turisztikai pályázatból Varbón egy turisztikai szolgáltatóközpont, horgászköz – pont jön létre. Jelenleg a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás zajlik. A község egyik régi problémájára nyújthat megoldást a csapadék – víz-elvezető rendszer kiépítésére, korszerűsítésére fordítható, szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül el – nyert pályázati támogatás, melynek megvalósításával elkerülhető, hogy a nagy mennyiségű csapadékvíz okozta árvíz a község értékeiben károkat okozzon. – A pályázati projekt sikeréhez nagyban hozzájárult Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének hathatós támogatása, mely miatt ezúton is köszönetünket fejezzük ki – hangsúlyozta a polgármester.