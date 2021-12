– Ez az év is többségében a nehézségekről és a nehézségek megoldásáról szólt a város életében. A szűkebb, takarékosabb önkormányzati költségvetési évben a pénzügyi stabilitás megtartása és a kötelező önkormányzati feladatok teljesítése volt a legfőbb feladat. Sajnos a következő esztendő sem ígérkezik könnyebben teljesíthetőnek. Korábban elnyert pályázataink végrehajtása a végéhez közeledik, és közben készülünk a következő pályázati időszakra – tájékoztatott Tóth Balázs polgármester.

Mint arról a képviselő-testület döntött, több témában is pályázik a város. Az „Élhető települések” TOP-os pályázat olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jólléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

Pályázik a város energetikai korszerűsítés céljával is. A lakói között egyre több fiatal családot számláló város bölcsődei férőhelybővítést is megcéloz a pályázati lehetőségek megragadásával. A több területen is korszerűsítést célzó pályázatok alapos szakmai előkészítésével, dolgosan zárja tehát a 2021-es évet Nyékládháza városvezetése, bízva abban, hogy az új év pozitív, előremutató időszakot tartogat a város és lakói számára.

(PR cikk)