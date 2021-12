Elkezdődött a polgármesteri hivatal felújítása, mely mind az itt dolgozóknak, mind az ügyeiket itt intéző állampolgároknak komfortosabb ügyintézést és munkakörülményeket fog biztosítani. 2022. év elején fog megkezdődni az orvosi szolgálati lakás belső felújítása, s ennek befejeztével teljesen megújul egészségügyi ellátórendszerünk. Szintén 2022 nyarán a Kincses Sziget Óvoda fog egy energetikai felújításon átesni, illetve a Kossuth Közösségi Ház tetőterének felújítása is elkezdődik. Szintén 2022-ben a közel húszéves Falu – buszunkat is le tudjuk majd cserélni sportegyesületünk civil alapos pályázatának köszönhetően. Felelős állattartás keretein belül tudtunk a lakosság segítségére sietni ebek és macskák (házi kedvenceink) ivartalanításával. Településünk környezetére mindig is nagyban odafigyeltünk a zöldterület-gondozás tekintetében. Az évben ennek két egyedi módját érdemes megemlíteni: 100 gyümölcsfát ültettünk azzal a céllal, hogy ennek későbbi termését a közétkeztetésben és gyermekétkeztetésben tudjuk felhasználni. Illetve a település külterületén található közel 100 faeperfából álló fasor, mely több mint 150 éves, és ezeket idén a lakosok örökbe fogadhatták, s minden örökbefogadónak van egy saját fája, melynek környezetét gondozhatja, gyümölcsét pedig élvezheti. A köz – foglalkoztatás keretein belül két nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, az egyik a hatalmas területű temető kitisztítása halottak napja ünnepére, illetve karácsony közeledtével a díszkivilágításunk bővítése, mely remélem, hogy sok falubelinek és a településen átutazónak fog örömet okozni.