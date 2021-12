– Mindezek szükségessé teszik az intézmények kapacitásának bővítését. Ezért kezdődött el az új négycsoportos, 48 férőhelyes, közel 700 négyzetméter alapterületű bölcsőde építése. Jelenleg a tető készítése folyik, az épület várhatóan jövő év tavaszára készül el. A kivitelezés finanszírozását hazai forrás és önkormányzati önerő biztosítja. Ugyancsak emiatt indokolt a meglévő óvoda bővítése, melynek pályázati előkészítése folyamatban van. Magyar Falu Program keretében újult meg az óvoda játszótere, szereztünk be orvosi eszközöket. Meglévő önkormányzati ingatlan felújításával két szolgálati lakást alakítottunk ki, ahová két család költözik be. E pályázat révén egy másik önkormányzati ingatlan szolgálati lakássá történő átalakítása is meg fog történni, újabb családnak tudunk otthont biztosítani. Több, rossz állapotú útszakaszt újítunk fel. Tervezünk további útfelújításokat, csapadékvíz elvezetését, energetikai felújításokat, köztereink további parkosítását, rendbetételét, ipari parkok kialakítását. Településünkön már 2018-ban megtörtént kerékpársávok kialakítása a közút mentén. Tervezzük ennek folytatását a szomszédos települések irányába. Reálisnak tűnik, hogy hamarosan kerékpárút kössön össze bennünket Bőccsel, a sörgyárral, melynek révén biztonságosabbá válik a közlekedés. Reméljük, hogy Tiszalúc felé is megépül ilyen létesítmény, amely lehetővé teszi a Taktaköz, Tiszadob, a Zemplén, Tokaj–Nyíregyháza elérését is – fogalmazta meg a polgármester.