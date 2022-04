Úgy látszik, hogy a baloldal gátlástalansága nem ismer határokat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljuttatott videónyilatkozatában.



Hollik István közölte: hiába állapította meg pénteken a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a baloldal által kiküldött sms-sek, telefonhívások törvénysértőek, ők ezt mégsem hagyják abba.



Immár négy napja sok százezer magyar állampolgár tapasztalja, hogy úgy kap telefonhívásokat, üzeneteket a baloldaltól, hogy erre soha semmilyen engedélyt nem adott egyetlenegy baloldali pártnak vagy szervezetnek sem - tette hozzá.



Ennek ellenére a baloldal szombaton is folytatja a magyar demokrácia történetének legnagyobb választási csalását, hiszen ma is több bejelentést kaptunk, hogy továbbra is kapnak állampolgárok kéretlen hívásokat - mondta a kommunikációs igazgató.



Kiemelte: az eddig is nyilvánvaló volt, hogy amit Bajnai Gordon segítségével a baloldal csinál, az durván törvénysértő, de ezt most egy határozatban a Nemzeti Választási Bizottság ki is mondta, sőt az adatvédelmi biztos is vizsgálódik az ügyben.



Felszólítjuk a baloldalt, hogy azonnali hatállyal állítsa le a választási csalását. Számunkra pedig ezért is fontos, hogy vegyünk részt a választáson és ezzel akadályozzuk meg, hogy a baloldal kampányakciói célt érjenek - fogalmazott Hollik István.

Borítókép: Hollik István KDNP-s képviselő felszólal a 2022-es költségvetési törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. május 19-én.