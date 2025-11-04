november 4., kedd

Ország-világ

2 órája

Szijjártó Péter: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Európát Ukrajna uniós tagságával

Címkék#külgazdasági külügyminiszter#Magyarország#Budapest#Ukrajna#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter szerint amíg nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig hazánk nem fogja jóváhagyni Ukrajna gyorsított uniós tagságát – egy brüsszelita bábkormány viszont azonnal hozzájárulna ahhoz, és ezzel háborúba sodorná az Európai Uniót.

MW
Szijjártó Péter: Egy brüsszeli bábkormány háborúba sodorná Európát Ukrajna uniós tagságával

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig hazánk nem járul hozzá Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki Szijjártó Péter

Fotó: Facebook

Amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig hazánk nem fog hozzájárulni Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásához – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. Hozzátette: egy brüsszeli érdekeket kiszolgáló, bábként működő kormány viszont azonnal rábólintana erre, és ezzel háborúba sodorná az egész közösséget.

A tárcavezető az Európai Bizottság friss értékelésére reagált, amely szerint Ukrajna komoly előrelépéseket tett a tagsági felkészülésben. Szijjártó Péter leszögezte: nem Brüsszel, hanem a magyar emberek döntenek az ország külpolitikai irányairól.

 – Ez mindaddig igaz marad, amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak – mondta, majd figyelmeztetett: ha a brüsszeliták képesek lennének bábkormányt ültetni Budapestre, az azonnal hozzájárulna Ukrajna uniós felvételéhez.

A külügyminiszter szerint ez tragikus következményekkel járna, mert Ukrajna tagságával a háborút behoznák az Európai Unióba. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszel elkötelezte magát amellett, hogy a közösséget háborús útra terelje, de a magyar kormány ezt nem engedi – írja a Magyar Nemzet.

A teljes cikket IDE kattintva érheti el.

