Nemzeti Kör

1 órája

Címkék#Magyar Nemzet#Hír TV#Pesti Srácok#fórumsorozat

A 2025. november elejétől 2026. március végéig várhatóan péntekenként megrendezendő közönségtalálkozókon pódiumbeszélgetések lesznek, a közönség kérdéseit is megválaszolják.

MW
Országjárásra indul a Magyar Nemzet, a Hír TV és a PestiSrácok.hu

Forrás: MW

Közös országjárásra indulnak a Magyar Nemzet, a Hír TV és a Pesti Srácok közismert műsorvezetői, publicistái és influenszerei. A Nemzeti Kör névre keresztelt fórumsorozatot a Mediaworks Hungary Zrt. szervezi.

A 2025. november elejétől 2026. március végéig várhatóan péntekenként megrendezendő közönségtalálkozókon pódiumbeszélgetések lesznek, amelyek végén a közönségtől érkező kérdéseket is megválaszolják. A témákat pedig videóbejátszásokkal és a közösségi médiában megjelent posztok segítségével vetik fel.

Az országjárás novemberi helyszínei:

November 05. Siófok

November 12. Vasvár

November 17. Budakeszi

November 21. Maglód

November 26. Fonyód

