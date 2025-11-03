55 perce
Országjárásra indul a Magyar Nemzet, a Hír TV és a PestiSrácok.hu
A 2025. november elejétől 2026. március végéig várhatóan péntekenként megrendezendő közönségtalálkozókon pódiumbeszélgetések lesznek, a közönség kérdéseit is megválaszolják.
Közös országjárásra indulnak a Magyar Nemzet, a Hír TV és a Pesti Srácok közismert műsorvezetői, publicistái és influenszerei. A Nemzeti Kör névre keresztelt fórumsorozatot a Mediaworks Hungary Zrt. szervezi.
A 2025. november elejétől 2026. március végéig várhatóan péntekenként megrendezendő közönségtalálkozókon pódiumbeszélgetések lesznek, amelyek végén a közönségtől érkező kérdéseket is megválaszolják. A témákat pedig videóbejátszásokkal és a közösségi médiában megjelent posztok segítségével vetik fel.
Az országjárás novemberi helyszínei:
November 05. Siófok
November 12. Vasvár
November 17. Budakeszi
November 21. Maglód
November 26. Fonyód