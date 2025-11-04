A modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya a Tisza Párt adatszivárgása

Szijjártó Péter a műsorvezető felvetésére, hogy Magyar Péter azt írta, az oroszok nemcsak a spájzban vannak, hanem már jelen vannak a nappalinkban vagy éppen a Külügyminisztérium szerverein és a Karmelita füstös szobáiban is, azt válaszolta:

Itt valami félreértés lehet, mert nem a Külügyminisztérium alkalmazottainak listája került ki az internetre, hanem a Tisza Párt aktivistáinak a listája került oda.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

„Szerintem az, ami történt, az a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya. Mert mi történt? Van egy párt, amely kormányozni akar, igaz? Ezért indul a választáson, mert kormányozni akar. Ez a párt, egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba vezette fel a saját aktivistáinak adatait. Egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba. És most mi történt? Ezt az ukrán részvétellel létrehozott adatbázist részben nyilvánosságra hozták, ami azt jelenti, hogy ez az adatbázis ott van ukrán kézen is” – fejtette ki a miniszter.

Szijjártó Péter figyelmeztetett: egy háborús ország hatóságai férhetnek hozzá magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz,

és itt most vonatkoztassunk el attól, hogy itt a Tisza Párt szimpatizánsairól van szó. Szeretném megismételni: egy háborúban álló ország állami hatóságai hozzá tudnak férni magyar állampolgárok legszemélyesebb adataihoz.

A miniszter leszögezte: