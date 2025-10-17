Trump és Zelenszkij Washingtonban tárgyal

Az amerikai elnök újságírói kérdésre elmondta: azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország. Emellett azt is kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez és jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak – írta a Magyar Nemzet. Ugyanis az ukrán elnök washingtoni látogatása előtt egy nappal Donald Trump bejelentette, Budapesten lesz a békecsúcs, a magyar fővárosban találkozik Vlagyimir Putyinnal.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

Volodimir Zelenszkij – aki némi késéssel, de megérkezett a Fehér Házba – a hírek szerint továbbra is abban reménykedik, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról.

Zelenszkij delegációja már korábban megérkezett Washingtonba, ahol meglepetésként érte őket a budapesti békecsúcs híre. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke nem sokkal a találkozó előtt arról beszélt, hogy az elnök bárhol hajlandó tárgyalni Putyinnal, Oroszországot és Belorussziát kivéve.

Donald Trump a megbeszélés előtt hangsúlyozta, hogy a háborút megörökölte kormánya a Biden–adminisztrációtól, azonban mindenképpen le akarja zárni.

Be akarjuk fejezni. Túl sok ember halt már meg ebben a háborúban.

– nyomatékosította Trump.

Az amerikai elnök az újságírók kérdéseire válaszolva nem csak azt mondta el, hogy miért lesz Budapesten a béketárgyalás, hanem azt is, hogy India már nem vásárol orosz olajat, Magyarország helyzete azonban specifikus, miután hazánknak nincsen tengeri kikötője, ez pedig korlátozza az ország lehetőségeit.

Az ukrán elnök követelőzik

Zelenszkij szerint Ukrajnának szüksége van Tomahawk robotrepülőkre, azonban saját drónjait sem akarja háttérbe szorítani, sőt, véleménye szerint az amerikai hadiipart is tudnák segíteni az Ukrajnában gyártott eszközök. Donald Trump ennek kapcsán egyetértésének adott hangot, miután véleménye szerint a modern háborúk egyik alappillérévé váltak az eszközök.

Az amerikai elnök azonban egyúttal jelezte, hogy egyértelműen eszkaláció lenne, ha Ukrajna mélyen orosz területen belül hajtana végre csapásokat. Trump szerint a Tomahawkok kérdése nagyon komoly ügy, miután egy nagyon komoly fegyverről van szó, és Amerika nem szeretné feladni a saját maga számára szükséges készleteket.

Donald Trump szerint habár beszélni fognak az ukrán elnökkel a Tomahawkok kérdéséről, azonban sokkal inkább szeretné ha ez a háború véget érne, a lehető leggyorsabban.

A közel-keleti helyzet bonyolultabb volt

Trump hangsúlyozta: a közel-keleti béke sokkal bonyolultabb helyzet volt, mégis sikerült megoldani, most pedig Ukrajnán a sor. Az Egyesült Államok elnökének kijelentésére az ukrán elnök is reagált.

Gázai övezetben elért tűzszünet után Donald Trump amerikai elnök számára itt a pillanat az ukrajnai háború leállítására

– hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.