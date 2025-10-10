A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt

A Tisza Párt belső köreiben is egyre nagyobb a feszültség az applikációjukat ért kibertámadás és az adatvédelmi botrány miatt – írja a Magyar Nemzet.

A lap informátora szerint

az aktivisták és a koordinátorok egyaránt a párt vezetését hibáztatják, amiért nem voltak felkészülve a támadásra, miközben több érintett szerint máris megjelentek a kiszivárgott adatok nyomán érkező kéretlen hívások és levelek.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amelyben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A Magyar Nemzet birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.