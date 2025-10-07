október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felszívódik a kulcsfigura

31 perce

Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait?

Címkék#Tisza Világ#Miroslav Tokar#adatszivárgás#botrány#Magyar Péter

Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is. A jelek arra mutatnak, hogy az újabb adatszivárgási botrány egyik kulcsfigurája, az ukrán informatikus, Miroslav Tokar megpróbál felszívódni, törölte magát az üzleti-szakmai közösségi oldalról, és a Magyar Nemzer kérdéseire sem válaszol.

MW
Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait?

A kulcsfigura személye valószínűsíti, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta pártja alkalmazását

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is – idézi fel az előzményeket a Magyar Nemzet cikke. 

Az adatszivárgási ügyben hasonló megoldáshoz folyamodott az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is
Forrás:  Magyar Nemzet

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját. Felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a masszív adatszivárgás után 

Tokar törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni 

 Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre.

A kiszivárgott óriási adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, az Index pedig kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztőről van szó, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy 

a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A Magyar Nemzet kereste Tokart, egyebek mellett arról érdeklődött, hpgy milyen feladatokat végzett a Tiszának, de a férfi eddig nem felelt  – számolt be a lap, amely azt is bemutatja, kicsoda az adatszivárgási botrány kulcsfigurája. 

A részleteket és teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu